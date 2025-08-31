Izrael podľa Netanjahua zaútočil na hovorcu Hamasu: Cieľom bol Abú Ubajda, Kac potvrdil jeho smrť

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že Izrael podnikol útok na Abú Ubajdu, hovorcu Brigád Izz ad-Dína Kassáma, teda ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas. Informuje o tom agentúra AFP.
„Zaútočili sme na hovorcu Hamasu, hovorcu tejto zločineckej a vražednej organizácie, Abú Ubajdu,“ povedal Netanjahu podľa záznamu zo zasadnutia izraelskej vlády. Abú Ubajda sa už niekoľko rokov pravidelne objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov, oblečený vo vojenskej uniforme a s červenou šatkou, ktorá mu zakrývala tvár, pripomína AFP. Počas takmer 23 mesiacov trvajúcej ničivej vojny v Gaze bolo vedenie Hamasu zdecimované Izraelom, ktorý sa po útoku militantov na svoje územie z októbra 2023 zavial hnutie Hamas zničiť, píše francúzska agentúra.
Zabitie politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, ako aj lídra jeho ozbrojeného krídla Muhammada Dajfa a vodcu Hamasu v Gaze Jahjá Sinwára viacerými ďalšími veliteľmi a politickými osobnosťami Izraelom značne oslabilo toto islamistické hnutie. Hamas predtým v nedeľu potvrdil aj smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára - viac než tri mesiace po tom, čo Izrael oznámil, že ho pripravil o život počas vzdušného útoku.
Útok Hamasu na územie Izraela zo 7. októbra mal za následok 1219 obetí na životoch, väčšinou civilistov, pripomína AFP. Z 251 rukojemníkov zavlečených po útoku do Pásma Gazy zadržiava Hamas naďalej 47, Izrael však predpokladá, že nažive je len približne 20 z nich. Izrael po útoku spustil vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si doposiaľ vyžiadala najmenej 63.459 obetí, takisto väčšinou civilistov.
Kac tvrdí, že izraelská armáda zabila v Gaze hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu
Izraelská armáda zabila pri sobotnom útoku v meste Gaza hovorcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas - Abú Ubajdu. Oznámil to v nedeľu izraelský minister obrany Jisrael Kac, píšu agentúry AFP a DPA.
„Hovorca Hamasu Abú Ubajda bol eliminovaný v Gaze,“ uviedol Kac v príspevku na platforme X a izraelským bezpečnostným silám pogratuloval „k bezchybnej akcii“. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu len krátko predtým informoval, že hovorca Brigád Izz ad-Dína Kassáma, a teda ozbrojeného krídla Hamasu, bol terčom sobotného izraelského útoku v Gaze. Netanjahu však uvádzal, že osud Ubajdu je nejasný a jeho smrť oznámil o pár hodín po ňom až Kac.
Útok si vyžiadal civilné obete
Civilná obrana v meste Gaza, ktorú riadi Hamas, hlásila, že sobotný útok zasiahol v meste aj obytnú budovu, v dôsledku čoho prišlo o život sedem ľudí. Smrť samotného Ubajdu dosiaľ Hamas oficiálne nepotvrdil. Nemenované zdroje z tohto militantného hnutia dokonca označili správy o nej za psychologickú vojnu a Palestínčanov vyzvali, aby takéto fámy nešírili. Abú Ubajda sa ako dlhoročný hovorca ozbrojeného krídla Hamasu roky objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov, oblečený vo vojenskej uniforme a s červenou šatkou, ktorá mu zakrýva tvár.
Izrael počas takmer 23 mesiacov trvajúcej ničivej vojny v Gaze už značne zdecimoval vedenie Hamasu, a to zabitím jeho politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, ako aj zabitím lídra jeho ozbrojeného krídla Muhammada Dajfa i vodcu Hamasu v Gaze Jahjá Sinwára a viacerých ďalších veliteľov a politikov. Hamas v nedeľu potvrdil aj smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára - viac než tri mesiace po tom, čo Izrael oznámil, že ho pripravil o život pri nálete.