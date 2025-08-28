Ľudia v paneláku zažili budíček ich najhorších nočných môr: Praskliny v stenách a EVAKUÁCIA, dnu sa už nedostanú!

CHOMUTOV - Skonštruovanie paneláku bolo doménou našich otcov a praotcov, ktorí zažili obrovský baby boom počas minulého režimu, čo vyvolalo aj nutnú potrebu vo veľkom stavať byty a bytové domy. Je však nutne podotknúť, že niektoré z nich majú už aj dobrých päťdesiat rokov a životnosť budov sa nedá predlžovať donekonečna. Nie je jasné, či je aj toto prípad bytového domu v českom Chomutove, no je jasné, že obyvatelia museli byť náhle evakuovaní pre vážne štrukturálne nedostatky v stenách!
Prípad paneláku v nebezpečnej kondícii zmapoval portál novinky.cz. Narušená statika tak zrejme navždy, (alebo na veľmi dlhú dobu) znemožnila Chomutovčanom prebývať v spomínanej budove. V noci na štvrtok 28. augusta tam totiž museli nabehnúť bezpečnostné zložky, aby sa postarali o početnú evakuáciu všetkých obyvateľov bloku. V stenách sa totiž objavili obrovské praskliny, ktoré boli široké aj niekoľko centimetrov.
Dnu sa zrejme nateraz nikto nedostane, a to ani samotní obyvatelia
Všetko sa odohralo na Čelakovského ulici v Chomutove, kde celý panelák zapečatili, čo v praxi znamená, že doňho nesmie vstupovať nikto okrem hasičov či statika. Obyvatelia však majú problém, pretože pri náhlom odchode si zrejme brali so sebou len nutné veci a viacero z nich ostalo vo vnútri. Po zapečatení domu sa k ním zrejme ani tak skoro nedostanú.
Mrazivé spomienky na Prešov
Príkladom môže byť aj prípad zo slovenského Prešova, kde panelák na Mukačevskej ulici po výbuchu plynu museli evakuovať a došlo aj na obete. Po opustení objektu však už doň nemohol nikto vstúpiť a situácia dopadla tak, že panelák museli rozobrať na jednotlivé kusy, a to aj za tej situácie, že v nej zostali osobné veci obyvateľov. Tie sa k ním zrejme po čase vrátili, no zrejme nie kompletné, alebo vážne deformované.
V prípade Chomutova je však situácia miernejšia, keďže došlo len k porušeniu statiky. Problémom však teraz sú komplikácie pri zabezpečení vysťahovaných obyvateľov. Jednej rodine pomohlo mesto a polícia teraz na bytovku dozerá pod zrakom strážnikov.
Prvotné informácie hovorili o tom, že sa pohli dokonca dva bytové domy. Problém sa však podľa hlbšieho pátrania Novinky.cz týka len jedného z nich. Išlo o dvanásť bytov, ktoré museli byť evakuované. Dohromady muselo svoje obydlia opustiť až desať rodín. Asistovali pri tom hasiči. O zásahu informoval hovorca českých hasičov Tomáš Kalvoda. "Statika zavolal niekto z miestnych po tom, čo čidlo monitorujúce domy zaznamenalo významný pohyb," povedal námestník primátora Chomutova Milan Märc. "Je tam ílové podlažie a menej spodnej vody," doplnil Märc.
Počas štvrtku 28. augusta budu statici rozhodovať o tom, či sa budú môcť obyvatelia do svojich bytov vrátiť.