Explózia na Mukačevskej má dohru: Vinníci sa DOŽIVOTIU vyhnú, takto vidí celú situáciu bývalý domovník!

Explózia plynu v prešovskej bytovke mnohým dodnes nedá spať. (Zdroj: TASR/Maroš Černy, František Iván)

PREŠOV - Čas nezahojí ich rany po strate tých najbližších. Výbuch plynu v prešovskej bytovke na Mukačevskej ulici 7 je dodnes jednou z najtragickejších udalostí v histórii moderného Slovenska. O život vtedy prišlo osem ľudí a až 40 sa zotavovalo z ťažkých zranení. To, kto v danej situácii pochybil, je už po niekoľkých rokoch vyšetrovania jasné, no vinníci zrejme nedostanú také tvrdé tresty, o akých sa pôvodne diskutovalo. Doživotia sú nateraz zrejme mimo hru.

O posune v prípade spred vyše piatich rokov informoval denník Nový čas. Ten pripomenul, že z výbuchu v bytovke v Prešove z piatka 6. decembra 2019 boli obvinení viacerí pracovníci, ktorí mali v tom čase na starosť inštaláciu plynových potrubí. Práve únik tohto plynu neskôr odsúdil celú bytovku a ôsmich jej obyvateľov na večnosť.

archívne video

Druhý deň búrania paneláka v Prešove: Strhli už polovicu bytovky

Čo im hrozilo?

Polícia, prokuratúra a ďalšie kompetentné orgány pracovali na tomto prípade niekoľko rokov. Obvinenia sa dočkali niekoľkí robotníci, bagrista a projektový manažér. Až 12-poschodová bytovka sa otriasla presne na deň sv. Mikuláša v roku 2019, kedy viacerých obyvateľov vystrašila obrovská explózia, ktorú počuli viacerí obyvatelia Prešova na kilometre ďaleko. Tlaková vlna prakticky okamžite zmietla na zem celé schodisko a viacerých jej obyvateľov odsúdila na smrť. Spôsobila tiež rozbitie okien na okolitých panelákoch a niektorých blízko zaparkovaných motorových vozidlách.

Za závažný zločin všeobecného ohrozenia stavebným pracovníkom hrozilo 20 až 25 rokov väzenia alebo doživotie. Všetko sa však zmenilo počas prvých týždňov roka 2025.

Bytovka na Mukačevskej ulici 7 krátko po výbuchu v roku 2019. (Zdroj: TASR/František Iván)

Prekvalifikovanie trestných sadzieb

Denník zvýraznil, že k prehodnoteniu trestov došlo u všetkých piatich obvinených. "Vo vyšetrovaní došlo k zmene právnej kvalifikácie skutku. Uvedená zmena sa týka všetkých 5 obvinených a vyplynula z vykonaného rozsiahleho dokazovania vo veci samej, keď na konci vyšetrovania orgány činné v trestnom konaní prehodnotili všetky zabezpečené dôkazy vo vzájomnej súvislosti a dospeli k potrebe zmeny právnej kvalifikácie . Predbežne nie je možné určiť termín podania návrhu na podanie obžaloby," povedala pre Nový čas hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová.

(Zdroj: TASR/František Iván)

Spejú do finále

O tom, že vyšetrovanie viac ako 5 rokov starej záležitosti ide do finále, informovala aj Generálna prokuratúra. "Vyšetrovanie sa nachádza v záverečnom štádiu. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky rozhodla o žiadosti jedného z obhajcov tak, že neodňala vec Krajskej prokuratúre v Prešove. Po preskúmaní veci bol prokurátorom uložený pokyn na doplnenie vyšetrovania," doplnil celý prípad hovorca prešovskej prokuratúry Michal Sovič. Ukončenie vyšetrovania však bližšie nespresnil.

(Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Neurobili to úmyselne, zamyslel sa bývalý domovník