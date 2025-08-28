Rozsiahla razia v Berlíne: Zúčastnilo sa až 700 policajtov, ide o nelegálne bývanie

BERLÍN - Rozsiahlu raziu podnikla vo štvrtok v skorých ranných hodinách nemecká polícia v čiastočne obývanej budove v berlínskej štvrti Friedrichshain, ktorá sa považuje za jednu z posledných bášt krajne ľavicovej scény v nemeckej metropole. Informuje správa agentúry DPA.
Na razii sa zúčastnilo približne 700 policajtov a vykonali ju na základe súdneho rozhodnutia s cieľom identifikovať obyvateľov budovy, ktorí tam bývajú nelegálne, bez platných nájomných zmlúv, uviedla polícia na platforme X.
O budovu už niekoľko rokov prebieha právny spor
O budovu už niekoľko rokov prebieha právny spor, pričom došlo už aj k viacerým policajným zásahom, pri ktorých obyvatelia znemožňovali polícii i majiteľovi vstup do komplexu. Na prelomenie zabarikádovaných vchodov a dverí polícia použila baranidlo a píly, pričom nasadené boli aj špeciálne technické jednotky. Spočiatku bolo doposiaľ prehľadaných celkovo 12 bytov a identifikovaných 15 ľudí. Obyvatelia môžu nateraz v budove zotrvať, píše DPA.
Majiteľ dotknutej budovy sa dlhodobo snaží dostať súčasných obyvateľov z domu pomocou prostredníctvom výpovedí, pretože podľa neho nemajú nájomné zmluvy. Početné výpovede boli vydané už pred niekoľkými rokmi, uviedla polícia.