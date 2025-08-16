Nemecko od septembra vynaložilo na obnovené hraničné kontroly 80,5 milióna eur

BERLÍN - Nemecko do konca júna vynaložilo na hraničné kontroly, ktoré obnovilo minulý rok v polovici septembra, 80,5 milióna eur. Informujeme na základe správy agentúry DPA.
Nemecké ministerstvo vnútra tento údaj poskytlo vo štvrtok (14. 8.) na základe žiadosti poslankyne parlamentu Clary Büngerovej z opozičnej strany Ľavica. V druhom štvrťroku tohto roka vynaložila spolková vláda približne 8 miliónov eur na stravu a ubytovanie policajtov. Takmer 3 milióny eur išli na príspevky za „službu v nezvyčajných časoch“, 2,6 milióna eur bolo pridelených na „veliteľské a operačné zdroje“ a takmer dva milióny eur pokryli prevádzku hraničných staníc. Zďaleka najväčšou položkou boli mzdy za nadčasy, ktoré v období od septembra 2024 do júna 2025 priniesli dodatočné prevádzkové náklady vo výške 37,9 milióna eur.
Dočasné opatrenia
Kontroly na hraniciach so susednými krajinami Nemecko zaviedlo v septembri 2024 ako dočasné opatrenie. Odvtedy boli viackrát predĺžené. Berlín tento krok odôvodnil ako nástroj na obmedzenie nelegálnej migrácie a ochranu pred islamistickým terorizmom a cezhraničnou kriminalitou. Kontroly vláda ďalej sprísnila v máji po nástupe kancelára Friedricha Merza do úradu.