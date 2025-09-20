Vodiči, pozor: Pre cyklistické preteky bude obmedzená doprava v okresoch Púchov a Ilava

NOVÁ DUBNICA - Na viacerých miestach Ilavského a Púchovského okresu obmedzia v nedeľu (21. 9.) dopravu. Dôvodom je záverečná etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska z Novej Dubnice na Kohútku. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na štarte v Novej Dubnici bude Mierové námestie uzatvorené od 7.00 h. Parkovanie v centre Novej Dubnice bude dopravným značením obmedzené už v sobotu od 20.00 h. Od 10.00 do 13.00 h úplne uzavrú úsek medzi Vršatským Podhradím a Pruským. Rovnako od 10.00 h bude úplne uzavretý úsek medzi obcou Lazy pod Makytou a Kohútkou.
„Počas prejazdu konvoja bude trasa pretekov uzavretá pre bežnú cestnú premávku. Uzávery budú začínať približne 30 minút pred plánovaným príjazdom prvého pretekára a skončia sa po prejazde vozidla Policajného zboru SR označeného šachovnicovou zástavou a podľa pokynov polície a usporiadateľov podujatia,“ doplnila polícia. Polícia žiada motoristov a návštevníkov podujatia o rešpektovanie pokynov usporiadateľov, polície a predovšetkým o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť.