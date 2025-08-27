V Poľsku to vrie! Prezident Nawrocki PRERUŠIL premiéra Tuska priamo pred kamerami: Pre TOTO som vás sem nepozval

VARŠAVA – Oficiálne stretnutie medzi poľským prezidentom Karolom Nawrockým a premiérom krajiny Donaldom Tuskom sa nenieslo vo veľmi príjemnej atmosfére. Keď padla reč o veterných turbínach, prezident dokonca premiéra prerušil a dal mu jasne najavo, že s takýmto vývojom nesúhlasí.
Počas oficiálneho zasadnutia poľskej kabinetnej vlády v Prezidentskom paláci vo Varšave, ktoré sa konalo v stredu 27. augusta, sa dostal k slovu počas živého prenosu aj poľský premiér Donald Tusk. Ten, vedľa sediacemu prezidentovi Karolovi Nawrockému povedal, že výstavba veterných turbín bude pokračovať napriek jeho vetu. Informujú o tom Wiadomości.
Najlacnejší zdroj energie
Tusk priblížil, že vláda našla spôsoby, ako zintenzívniť svoje aktivity. Ako však dodal, nie je veľkým fanúšikom veterných turbín, ale v súčasnej dobe je to najlacnejší a najrýchlejší zdroj energie: "Mám dobré správy pre obyvateľov Poľska, ale zlú pre prezidenta. Na pevnine budeme ďalej zvyšovať výstavbu pre (rýchly a lacný) zdroj energie."
V tej chvíli premiérov príhovor prezident prerušil a zdôraznil: "Keďže je evidentné, že chcete diskutovať o celej škále tém...Myslím, že teraz odbočujeme. Mohli by sme rozoberať aj veterné mlyny, ale pre toto som Vás sem nepozval."
Prezident Karol Nawrocki uvalil veto na projekt výstavby veterných turbín v Poľsku. Týkalo sa predovšetkým predĺženia zmrazenia cien energií pre štvrtý štvrťrok 2025. Premiér Tusk už skôr vyjadril presvedčenie, že veto bude neúčinné.