Tragédia v Poľsku: Lietadlo narazilo do budovy, dvaja mŕtvi

POZNAŇ - Na súkromnom pozemku v poľskej obci Krzycko Wielkie sa zrútila malá športová lietadlo typu Smart. Po náraze do budovy vzplanulo a v troskách zahynuli dve osoby.
Náraz a plamene
K nešťastiu došlo krátko pred 11. hodinou dopoludnia v powiate leszczyńskom. Podľa vyjadrenia podkomisárky Moniky Żymełky z policajného riaditeľstva v Leszne lietadlo spadlo do záhrady na ulici Spokojnej a okamžite začalo horieť.
Potvrdené obete
„V kabíne boli nájdené telá dvoch osôb,“ potvrdil pre portál Wirtualna Polska hovorca veľkopoľskej polície ml. inšp. Andrzej Borowiak. Podľa hasičov išlo o pilota a pasažiera, ktorých tela sa podarilo vyslobodiť až po uhasení požiaru.
Vyšetrovanie pokračuje
Na miesto okamžite dorazili všetky záchranné zložky. Polícia uviedla, že totožnosť obetí zatiaľ nebola oficiálne potvrdená. Príčiny tragédie preveruje prokuratúra v spolupráci so Štátnou komisiou pre vyšetrovanie leteckých nehôd.