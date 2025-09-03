Poľsko už nebude len pokladničkou pre zahraničné zbrojovky, uviedol Tusk

KIELCE - Poľský premiér Donald Tusk v stredu na Medzinárodnom salóne obranného priemyslu (MSPO) v Kielcoch vyhlásil, že Poľsko už nebude len veľkou pokladničkou pre zahraničné firmy a spojenecké štáty pri výdavkoch na obranu a bezpečnostnú infraštruktúru. Zdôraznil, že cieľom investícií je posilniť bezpečnosť krajiny a jej obranné kapacity. Informuje o tom varšavský spravodajca.
Tusk oznámil, že vláda v prvej polovici septembra predstaví výsledky rokovaní o výstavbe továrne na výrobu delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov. Zároveň potvrdil rozhodnutie o zvýšení financovania pre Poľskú zbrojársku skupinu (PGZ) a spolupracujúce inštitúcie, aby mohli využívať európske programy.
Tisíc poľských firiem rôznej veľkosti
Premiér zdôraznil, že na podporu obranného priemyslu sa už prihlásilo takmer tisíc poľských firiem rôznej veľkosti. „To je pre mňa najdôležitejší odkaz dnešného dňa - takmer tisíc poľských firiem je pripravených spolupracovať a efektívne využívať poľské peniaze na poľskú výrobu,“ povedal. Podľa Tuska je dnes Poľsko významným exportérom a začína sa stávať lídrom v oblasti technológií a najvyspelejších systémov.
V súvislosti s návštevou prezidenta Karola Nawrockého v USA uviedol, že minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski odovzdal kancelárii prezidenta list k návšteve Bieleho domu a ponúkol podporu zo strany ministerstva. Podľa premiéra však prezidentská kancelária zatiaľ neprejavila záujem o spoluprácu.