Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Poľsko a Kanada plánujú uzavrieť strategické partnerstvo

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/PeopleImages)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Poľsko a Kanada plánujú povýšiť svoje vzťahy na úroveň strategického partnerstva. Oznámili to v pondelok vo Varšave po spoločnom rokovaní poľský premiér Donald Tusk a jeho kanadský partner Mark Carney. Obaja zdôraznili význam spolupráce pri podpore Ukrajiny, energetickej transformácii aj v oblasti bezpečnosti.

Tusk uviedol, že Poľsko a Kanada spolupracujú na všetkých kľúčových medzinárodných fórach a ich vzťahy sú bezkonfliktné, pretože vychádzajú zo spoločných hodnôt. Pripomenul, že Varšava bude aj naďalej zohrávať kľúčovú logistickú úlohu pri pomoci Ukrajine, pričom sa nechystá vyslať vojakov na jej územie. Zdôraznil tiež záujem o rozvoj spolupráce v oblasti energetiky vrátane jadrovej a obnoviteľných zdrojov.

Carney ocenil úlohu Poľska ako hlavnej tranzitnej krajiny pre dodávky zbraní a vybavenia na Ukrajinu a pripomenul, že cez poľské územie prechádza 90 percent vojenskej pomoci. Pripomenul aj kanadské pôsobenie vo výcvikových programoch, v rámci ktorých bolo vyškolených vyše 45-tisíc ukrajinských vojakov. Kanada podľa neho plánuje do konca desaťročia štvornásobne zvýšiť svoje výdavky na obranu.

Obaja lídri zdôraznili aj hospodársku spoluprácu, najmä v oblasti jadrovej energetiky, letectva a ťažby strategických surovín. Tusk pripomenul nákup lietadiel, ktoré sa vyrábajú v kanadskej provincii Quebec, a Carney vyzdvihol účasť kanadských technológií na tomto projekte. Carney dodal, že vzťahy medzi krajinami stoja na pevných hodnotách. „Naše vzťahy sú založené na ľuďoch. V našej krajine žije milión Kanaďanov poľského pôvodu,“ uzavrel kanadský premiér s dodatkom, že jadrom poľsko-kanadských vzťahov sú spoločné hodnoty.

Viac o téme: PoľskoKanadaStrategické partnerstvo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lietadlo sa zrútilo na
Tragédia v Poľsku: Lietadlo narazilo do budovy, dvaja mŕtvi
Zahraničné
Infraštruktúra medzi Slovenskom a
Infraštruktúra medzi Slovenskom a Poľskom zaostáva: Ovplyvňuje to hospodárstvo a medziľudské kontakty
Zahraničné
Systém protivzdušnej obrany Patriot
Holandsko nasadí v Poľsku dva systémy Patriot: TOTO je cieľom
Zahraničné
Americkí vojaci v Poľsku.
POPLACH v Poľsku! Mestom pri hraniciach s Bieloruskom otriasol výbuch: Na neznámy objekt reagovala aj armáda
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V regióne Taif v Saudskej Arábii zohrávajú hlavnú rolu ruže
V regióne Taif v Saudskej Arábii zohrávajú hlavnú rolu ruže
Cestovanie
Marek Krajčí reaguje na vyjadrenia Petra Kotlára
Marek Krajčí reaguje na vyjadrenia Petra Kotlára
Správy
Splnomocnenec Kotlár na brífingu opäť útočil na novinárov a tvrdil, že za jeho experimenty nešiel zo štátnej kasy ani cent
Splnomocnenec Kotlár na brífingu opäť útočil na novinárov a tvrdil, že za jeho experimenty nešiel zo štátnej kasy ani cent
Správy

Domáce správy

Slovensko sa môže pochváliť
Pod Hradom Devín vznikne ochranná bariéra: Bratislava spúšťa stavebné práce za viac než 550-tisíc eur
Domáce
FOTO Kamionista na D3 vrazil
Kamionista na D3 vrazil do signalizačného vozíka: Zranenia si vyžiadali okamžité ošetrenie
Domáce
Ján Ferenčák
Samosprávy by mohli aj v roku 2026 využívať zdroje z rezervného fondu, navrhujú poslanci Hlasu-SD
Domáce
Polícia navrhla obžalobu na muža za nelegálny výrub 388 stromov v okrese Poltár
Polícia navrhla obžalobu na muža za nelegálny výrub 388 stromov v okrese Poltár
Banská Bystrica

Zahraničné

Šok v Chorvátsku! Rybár
Šok v Chorvátsku! Rybár opísal stretnutie s agresívnym žralokom: Bolo to ako z filmu Čeľuste!
Zahraničné
Poľsko a Kanada plánujú
Poľsko a Kanada plánujú uzavrieť strategické partnerstvo
Zahraničné
Väčšina výboru Nobelovej ceny
Väčšina výboru Nobelovej ceny za mier v minulosti kritizovala Trumpa
Zahraničné
Lietadlo sa zrútilo na
Tragédia v Poľsku: Lietadlo narazilo do budovy, dvaja mŕtvi
Zahraničné

Prominenti

VULGARIZMY a urážky! Jasmina
VULGARIZMY a urážky! Jasmina hrubo vynadala Rytmusovi... všetko to počul ich šesťročný SYN
Domáci prominenti
James Gandolfini akoTony Soprano
Filmový svet v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†96) seriálu Sopranovci!
Zahraniční prominenti
Monika Reháková, Mária Reháková
Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!
Domáci prominenti
Diane Kruger
Syn (25) hviezdy seriálu Walking Dead v rukách POLÍCIE: Obvinenie z NAPADNUTIA a... Vyhrážky SMRŤOU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti
Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti
Poklady ľudovej architektúry: 10
Poklady ľudovej architektúry: 10 najkrajších skanzenov, ktoré vám priblížia život našich predkov
dromedar.sk
V meste Omagh postrelili
HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Tipos SBL
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
ZOH Miláno Cortina 2026
Federer kráľom aj po skončení kariéry: Zbožňovaný tenista sa zaradil medzi miliardárov
Federer kráľom aj po skončení kariéry: Zbožňovaný tenista sa zaradil medzi miliardárov
ATP

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov

Technológie

Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Bezpečnosť
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Veda a výskum
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Samsung

Bývanie

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Pre kutilov

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska v praktickej rovine: Títo muži sú ideálnymi partnermi na založenie rodiny a harmonického domova
Partnerské vzťahy
Láska v praktickej rovine: Títo muži sú ideálnymi partnermi na založenie rodiny a harmonického domova
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šok v Chorvátsku! Rybár
Zahraničné
Šok v Chorvátsku! Rybár opísal stretnutie s agresívnym žralokom: Bolo to ako z filmu Čeľuste!
Dramatický policajný zásah skončil
Domáce
Dramatický policajný zásah skončil streľbou a smrťou! Mrazivé OPISY svedkov a slová manželky zastreleného muža
Kotlár opäť perlil a
Domáce
Kotlár opäť perlil a obviňoval médiá: Moje experimenty nestáli štát ani cent! TRHANIE diplomu sa nekoná
Slovákov zaplavili telefonáty z
Domáce
Slovákov zaplavili telefonáty z rakúskych čísel: POZOR, ide o podvod

Ďalšie zo Zoznamu