Dráma na palube: Let z Prahy do španielskej Murcie musel núdzovo pristáť! Zasahovali záchranné zložky

PRAHA - Let QS2068 spoločnosti Smartwings, smerujúci z Prahy do španielskej Murcie, sa v utorok nečakane skončil v Barcelone. Dôvodom boli vážne zdravotné komplikácie jedného z cestujúcich, ktorému posádka priamo na palube poskytovala prvú pomoc.
Dramatický let skončil v Barcelone
Podľa údajov portálu FlightRadar24 vzlietol Boeing 737-86N z Letiska Václava Havla o 12:47. V Murcii mal pristáť o 15:55, no namiesto toho sa stroj odklonil do Barcelony. Hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková pre Novinky.cz potvrdila, že po pristátí už na letisku čakali zdravotníci pripravení prevziať pasažiera.
Záchrana na palube
Na palube sa v čase incidentu nachádzalo 142 cestujúcich a šesť členov posádky. „Posádky lietadiel sú na zvládanie podobných situácií cvičené a poskytli cestujúcemu prvú pomoc až do príchodu lekárov,“ uviedla Dufková. Konkrétnu povahu zdravotných problémov nespresnila.
Pokračovanie do cieľa
Po vyložení pasažiera mal let pokračovať do pôvodnej destinácie. Odlet z Barcelony bol podľa hovorkyne naplánovaný na 16:05 a mal zabezpečiť prepravu zvyšných cestujúcich do Murcie.