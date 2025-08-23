Incident na palube: Lietadlo EasyJet muselo núdzovo pristáť kvôli agresívnemu cestujúcemu

PARÍŽ - Pasažier trpiaci delíriom sa pokúsil vniknúť do kokpitu lietadla spoločnosti Easyjet smerujúceho z francúzskeho mesta Lyon do portugalského Porta, informovala v sobotu polícia a letecká spoločnosť. Lietadlo bolo nútené vrátiť sa na letisko v Lyone.
Muža skrotili ostatní cestujúci a podľa francúzskej polície ho držali pod kontrolou až do pristátia lietadla. Incident sa odohral v piatok večer.„Lietadlo EJU4429 z Lyonu do Porta sa krátko po vzlietnutí vrátilo späť do Lyonu kvôli správaniu jedného z pasažierov na palube. Po prílete lietadlo čakala polícia a po tom, ako cestujúceho z lietadla vyviedli, pokračovalo v lete do Porta,“ uviedla spoločnosť Easyjet vo svojom vyhlásení.
Polícia potvrdila, že išlo o 26-ročného portugalského občana. Lekárske vyšetrenie ukázalo, že trpí leteckou nevoľnosťou a delíriom. Bol hospitalizovaný vo francúzskej nemocnici.