Severokórejská tlačová agentúra označila juhokórejského prezidenta za „pokrytca“

PCHJONGJANG - Severokórejská tlačová agentúra KCNA v stredu označila prezidenta Južnej Kórey I Če-mjonga za „pokrytca.“ Dôvodom sú vyjadrenia juhokórejského prezidenta o denuklearizácii Kórejského polostrova počas tohtotýždňovej návštevy Spojených štátov. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters.
„Aliancia Južnej Kórey a USA bude povýšená na globálnu úroveň presahujúcu Kórejský polostrov, keď sa objaví cesta k denuklearizácii, mieru a spolužitiu na Kórejskom polostrove,“ povedal v pondelok juhokórejský prezident na pôde think-tanku Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) so sídlom vo Washingtone.
AFP konštatuje, že I Če-mjong sa od nástupu do prezidentského úradu v júni usiluje o zlepšenie vzťahov s KLDR a prisľúbil budovanie „vojenskej dôvery“ so severným susedom. Pchjongjang však vyhlásil, že nemá záujem o zlepšenie vzťahov so Soulom - spojencom Washingtonu.
Kritizovala vyjadrenia juhokórejského prezidenta
KCNA v stredu kritizovala vyjadrenia juhokórejského prezidenta, ktorý podľa nej „predstieral, že má vôľu obnoviť vzťahy“ so Severnou Kóreou, ale svojimi vyjadreniami odhalil „svoju pravú tvár ako fanatik konfrontácie a pokrytec“. I Če-mjongova zmienka „o 'denuklearizácii' je takmer na úrovni naivného sna, ako keby sa niekto usiloval chytiť oblak plávajúci na oblohe,“ uviedla KCNA. „Náš štatút jadrovej mocnosti je nevyhnutná voľba, ktoré presne odráža nepriateľské hrozby zvonku a zmeny v štruktúre globálnych bezpečnostných síl,“ vyhlásila severokórejská agentúra. KĽDR podľa nej zostane neochvejná vo svojom postoji nevzdať sa jadrových zbraní, ktoré sú „prestížou a cťou štátu.“
I Če-mjong v pondelok v Bielom dome požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pomohol dosiahnuť mier medzi Severnou a Južnou Kóreou. Poznamenal, že jediný, kto môže urobiť progres, je práve Trump. Americký prezident v pondelok naznačil možnosť svojho stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas tohto funkčného obdobia. Reuters konštatuje, že KCNA nespomenula, že by sa Trump chcel stretnúť s Kim Čong-unom.