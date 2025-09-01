Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

Vodca KĽDR odcestoval do Číny vlakom! Cestovať bude cez 20 hodín

Kim Čong-un
Kim Čong-un (Zdroj: TASR/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SOUL - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok popoludní miestneho času vlakom odcestoval z Pchjongjangu do Pekingu. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap, ktorá doplnila, že tento pomerne pomalý spôsob dopravy využívajú lídri KĽDR už celé desaťročia. Očakáva sa, že Kimova cesta do Pekingu bude trvať 20 až 24 hodín.

Kim sa 3. septembra v Pekingu zúčastní na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Bude to jeho prvá účasť na multilaterálnom diplomatickom podujatí. Kim tradične využíva špeciálne pancierové vlaky, ktoré poskytujú bezpečie a komfort preňho i pre jeho sprievod. Juhokórejský expert na severokórejskú dopravu An Bjong-min tvrdí, že z bezpečnostných dôvodov bolo v KĽDR vždy viacero obrnených vlakov.

Vlakové súpravy majú 10 až 15 vagónov

Podľa Ana tieto vlakové súpravy majú 10 až 15 vagónov, z ktorých niektoré používa iba vodca, napríklad spálňu, ale iné prepravujú ochranku a zdravotnícky personál. Zvyčajne je vo vlaku aj priestor pre Kimovu pracovňu, komunikačné zariadenia, reštauráciu, ako aj niekoľko vagónov na prepravu automobilov, napr. pre dva pancierované mercedesy.

Vlakmi do zahraničia cestoval aj zakladateľ Severnej Kórey Kim Ir-sen, starý otec súčasného vodcu. Počas svojich troch ciest do Ruska vlak využil aj otec terajšieho vodcu KĽDR, Kim Čong-il, ktorý koncom roka 2011 počas cesty v jednom zo svojich vlakov zomrel na infarkt. Tento vagón je vystavený v jeho mauzóleu, píše agentúra Reuters.

Viac o téme: VlakČínaPekingKĽDR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

I Če-mjong
Severokórejská tlačová agentúra označila juhokórejského prezidenta za „pokrytca“
Zahraničné
Americký prezident Trump žiada
Americký prezident Trump žiada vlastníctvo pozemkov pod americkými základňami v Južnej Kórei
Zahraničné
Šigeru Išiba
Stretnutie I Če-mjonga a Išibu posilnilo aj trojstrannú spoluprácu s USA
Zahraničné
Japonský premiér Šigeru Išiba
Lídri Japonska a Kórey sa dohodli: Ide o bližšiu spoluprácu vo viacerých oblastiach
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!
Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!
Prominenti
ASŠŠZ pokračuje v kampani TAKTO NIE: Takmer v 150 súkromných školách na Slovensku sa v pondelok konali protesty
ASŠŠZ pokračuje v kampani TAKTO NIE: Takmer v 150 súkromných školách na Slovensku sa v pondelok konali protesty
Správy
Páchatelia hodili kameň do výkladu na Dunajskej ulici!
Páchatelia hodili kameň do výkladu na Dunajskej ulici!
Správy

Domáce správy

TEST hladkého odtučneného tvarohu
TEST hladkého odtučneného tvarohu priniesol nečakaný výsledok: S ktorým sa oplatí držať štíhlu líniu?
hashtag.sk
Robert Fico
Premiér Fico pri príležitosti Dňa Ústavy odovzdal trom laureátom cenu Alexandra Dubčeka
Domáce
Robert Fico
Progresívne Slovensko vyzvalo premiéra: Má zrušiť svoju cestu do Číny
Domáce
Pošty v Trenčíne menia otváracie hodiny: Zmeny sa dotknú dvoch pobočiek
Pošty v Trenčíne menia otváracie hodiny: Zmeny sa dotknú dvoch pobočiek
Regióny

Zahraničné

Ďalší pokus: Konvoj lodí
Ďalší pokus: Konvoj lodí s humanitárnou pomocou sa opäť vydal na plavbu k pobrežiu Pásma Gazy
Zahraničné
Kim Čong-un
Vodca KĽDR odcestoval do Číny vlakom! Cestovať bude cez 20 hodín
Zahraničné
Extrémne teplo! Tohtoročné leto
Extrémne teplo! Tohtoročné leto v Británii bolo najteplejšie od začiatku meraní
Zahraničné
Toalety boli mimo pprevádzky.
Hororový šesťhodinový let: Predstavte si, že sú všetky toalety pokazené! Ľudia si uľavovali, kde mohli
Zahraničné

Prominenti

MEGA HANBA slávneho speváka:
MEGA HANBA slávneho speváka: Polícia ho OPITÉHO ťahala z pódia... Priznal veľké problémy!
Zahraniční prominenti
Natália Hatalová má doma
Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!
Domáci prominenti
Michal Hudák
Michal Hudák hosťa v Inkognite okamžite spoznal: Nik mu neverí, KDE sa spolu STRETLI!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Cate Blanchett
Hviezdna herečka v Benátkach šokovala róbou: To sú MŔTVE VTÁKY? Uff, strašidelné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Známe pralinky v problémoch:
Známe pralinky v problémoch: Mozartove gule nevytvoril Fürst, ale zabudnutý cukrár! Rodiny zvažujú právne kroky
Zaujímavosti
Dlhý a zdravý život:
Dlhý a zdravý život: TIETO potraviny jedzte pre zdravé SRDCE
vysetrenie.sk
FOTO Tragédia pri jazere: Otec
Tragédia pri jazere: Otec sa utopil pri dokazovaní viery, matka v BLUDOCH zabila syna a ohrozila ďalšie deti!
Zaujímavosti
Ľudská krutosť nepozná hraníc:
Ľudská krutosť nepozná hraníc: Majiteľka reštaurácie sa stala terčom útoku, VIDEO jej prinieslo obrovskú podporu
Zaujímavosti

Dobré správy

Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce

Ekonomika

Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)

Šport

VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
Ženy
FOTO Slovan s okamžitou náhradou za Strelca, Andraž Šporar opäť v belasom drese: Vitaj doma!
FOTO Slovan s okamžitou náhradou za Strelca, Andraž Šporar opäť v belasom drese: Vitaj doma!
Niké liga
Obrovská strata pre Slovensko: Haraslín opustil reprezentačný káder, pribudli ďalšie dva otázniky
Obrovská strata pre Slovensko: Haraslín opustil reprezentačný káder, pribudli ďalšie dva otázniky
Reprezentácia
FOTO David Strelec prestúpil do Middlesbrough: Po podpise zmluvy poslal odkaz do Slovana
FOTO David Strelec prestúpil do Middlesbrough: Po podpise zmluvy poslal odkaz do Slovana
Anglicko

Auto-moto

Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Naháňate sa neustále za dream job? 5 dôvodov, prečo sa to príliš preceňuje
Naháňate sa neustále za dream job? 5 dôvodov, prečo sa to príliš preceňuje
Hľadám prácu
Ako reagovať na zlé správy: Vďaka týmto 7 tipom vám ľudia prezradia čokoľvek
Ako reagovať na zlé správy: Vďaka týmto 7 tipom vám ľudia prezradia čokoľvek
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy

Technológie

September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
Filmy a seriály
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
Bezpečnosť
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Aplikácie a hry
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Huawei

Bývanie

Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch

Pre kutilov

Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú najväčšiu šancu nájsť lásku ešte tento rok: Našli ste sa medzi nimi?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia majú najväčšiu šancu nájsť lásku ešte tento rok: Našli ste sa medzi nimi?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Toalety boli mimo pprevádzky.
Zahraničné
Hororový šesťhodinový let: Predstavte si, že sú všetky toalety pokazené! Ľudia si uľavovali, kde mohli
Chlapec sa dezorientovane pohyboval
Zahraničné
Dráma v zábavnom parku: Chlapec takmer spadol z tridsaťmetrovej výšky! Zachránili ho v poslednej chvíli
Neuveriteľné správanie kuriéra: Dupal
Domáce
Neuveriteľné správanie kuriéra: Dupal na balík, aby sa zmestil do boxu! VIDEO vyvolalo vlnu hnevu
AKTUÁLNE Hasiči zasahujú pri
Domáce
AKTUÁLNE Hasiči zasahujú pri nehode motorkára v Nálepkove: Cesta je uzavretá

Ďalšie zo Zoznamu