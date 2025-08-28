Kim Čong-un chce posilniť armádne jednotky pre špeciálne operácie: Pricestuje aj do Pekingu

PCHJONGJANG- Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil výcvikovú základňu, kde si prezrel jednotky ostreľovačov a špeciálnych operácií a zdôraznil, že posilnenie týchto jednotiek je „najvyššou prioritou“ vo vojenských prípravách krajiny. Vo štvrtok o tom informovali štátne médiá, píše TASR na základe správy agentúry Jonhap.
Podľa agentúry KCNA navštívil Kim Čong-un základňu špeciálnych operácií v stredu a prezrel si výcvik jednotiek, ich výzbroj a výcvikové metódy. „Dôkladné vyzbrojenie jednotiek špeciálnych operácií, aby sa stali kľúčovou silou vo vojenských operáciách a najsilnejšími bojovými skupinami, je najvyššou prioritou v rámci vojenskej prípravy našej armády,“ povedal Kim.
Ostreľovačov opisoval ako starostlivo vybrané sily pridelené na dôležité misie a vycvičené na vykonávanie nezávislých a autonómnych vojenských operácií. Počas návštevy Kim tiež preskúmal novú severokórejskú odstreľovaciu pušku, ktorá bola distribuovaná vojenským jednotkám, a opísal ju ako vynikajúcu zbraň s „presnosťou na veľkú vzdialenosť“. Vyzval tiež na modernizáciu výzbroje a vývoj inovatívnych vojenských taktík. Severokórejský vodca zároveň nariadil zlepšenie kvality maskovacích bojových odevov pre ostreľovačov, aby zodpovedali podmienkam a počasiu v oblastiach ich misií. Jonhap zdôrazňuje, že KCNA správu zverejnila v posledný deň spoločných vojenských cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov s názvom Ulchi Freedom Shield. Pchjongjang ich opakovane kritizoval.
Cesta do Pekingu
Čína vo štvrtok oznámila, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa v stredu 3. septembra zúčastní na veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Informuje správa agentúry AFP a Jonhap.
Kim „čoskoro navštívi Čínu na pozvanie (prezidenta) Si Ťin-pchinga... aby sa zúčastnil na oslavách 80. výročia víťazstva Číny nad japonskou agresiou a svetovej protifašistickej vojny“, uviedla agentúra KCNA. Na vojenskej prehliadke bude podľa AFP predstavená najnovšia výzbroj Pekingu a zúčastní sa na nej aj 26 ďalších svetových lídrov, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina. Agentúra pripomína, že severokórejský vodca naposledy navštívil Čínu v januári 2019, kedy rokoval s čínskym prezidentom.