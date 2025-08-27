Juhokórejský súd odmietol vydať zatykač na expremiéra Hana

SOUL - Juhokórejský súd v stredu zamietol žiadosť o vydanie zatykača na bývalého premiéra Han Tok-sua, ktorého obvinili z napomáhania bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi pri vyhlásení stanného práva vlani v decembri a neskôr z krivej výpovede pred súdom. Informuje agentúra Jonhap.
Súd v metropole Soul zamietol žiadosť špeciálnej prokuratúry s odôvodnením, že neexistuje dostatočné riziko, že by Han na slobode ovplyvňoval dôkazy. Podľa súdu by tiež mohol vzniknúť priestor na spor týkajúci sa právneho posúdenia kľúčových faktov a konania podozrivého.
Han čelí obvineniam z napomáhania povstaniu a falšovania dokumentov
Prokuratúra požiadala o vydanie zatykača na Hana na základe viacerých obvinení vrátane napomáhania vodcovi povstania, krivého svedectva či falšovania úradných dokumentov. Han je tiež obvinený z napomáhania Junovmu vyhláseniu stanného práva tým, že pred podpisom dekrétu navrhol zasadnutie kabinetu.
Expremiér je podozrivý aj z vypracovania a neskoršieho zničenia vyhlásenia, ktorého cieľom bolo posilniť legitimitu Junovho dekrétu. Okrem toho je obvinený z klamstva pod prísahou pred ústavným súdom.
Junovo stanné právo viedlo k odvolaniu prezidenta
Junovo prekvapivé vyhlásenie stanného práva 3. decembra 2024 viedlo k nasadeniu vojakov do Národného zhromaždenia. Opoziční poslanci prezidentský dekrét rýchlo prehlasovali, čo viedlo k odvolaniu prezidenta. Juna v apríli oficiálne odvolal z funkcie Ústavný súd, ktorý rozhodol, že vyhlásenie stanného práva porušilo ústavu.
Han sa stal dočasným prezidentom
Han prevzal Junovu funkciu ako dočasný prezident a bol svojho času považovaný za silného kandidáta konzervatívneho bloku do predčasných volieb. Han v máji odstúpil z funkcie, aby sa uchádzal o prezidentský úrad, Junova strana ho však odmietla nominovať za svojho kandidáta.