Harrisová pripravuje biografiu: Bidenovu opätovnú kandidatúru označila za nezodpovednú

WASHINGTON - Bývalá viceprezidentka Spojených štátov Kamala Harrisová v pripravovanej biografii „107 dní“ napísala, že bolo „nezodpovedné“ nechať Joea Bidena opätovne kandidovať v prezidentských voľbách. Vydavateľ jej časť zverejnil v stredu, informuje správa agentúry AFP a stanice CNN.
Harrisová v roku 2024 narýchlo nahradila demokratického kandidáta Bidena a vo voľbách s Donaldom Trumpom prehrala. Teraz priznáva, že vtedajší 81-ročný Biden bol už „unavený“. „Je to rozhodnutie Joea a Jill (Bidenova manželka, pozn. TASR). Všetci sme to opakovali ako mantru, akoby sme boli všetci zhypnotizovaní. Bolo to milosrdenstvo alebo bezohľadnosť? Spätne si myslím, že to bola bezohľadnosť,“ píše Harrisová v úryvku, ktorý publikoval časopis The Atlantic.
Biden šokoval svet
Biden šokoval svet, keď odstúpil z volebnej kampane po debate s Trumpom v júli 2024. Jeho slabý výkon vyvolal otázky o jeho schopnosti byť prezident. Harrisová v úryvku reflektuje aj na toto obdobie. „Aj počas svojho najhoršieho dňa mal hlbšie znalosti, bol schopnejší posudzovať situácie a bol oveľa súcitnejší ako Donald Trump počas jeho najlepšieho dňa,“ skonštatovala. Harrisová ostro kritizovala Bidenov tím, ktorí ju podľa jej slov nepodporili, keď bola viceprezidentkou. Naznačila ich obavy, že by mohla zatieniť svojho šéfa.
„Keď prieskumy verejnej mienky naznačili, že moja popularita rastie, ľuďom v jeho okolí sa tento kontrast nepáčil,“ napísala. „Nikto z nich nepochopil, že ak sa darilo mne, darilo sa aj jemu. Vzhľadom na obavy týkajúce sa jeho veku bol môj viditeľný úspech, ako jeho viceprezidentky životne dôležitý. Slúžil by ako dôkaz správnosti jeho rozhodnutia vybrať si mňa a uistenie verejnosti, že ak by sa niečo stalo, krajina by bola v dobrých rukách. Môj úspech bol pre neho dôležitý,“ uviedla. „Jeho tím to nepochopil,“ týmito slovami zakončila túto kapitolu. Harrisová prehrala s republikánom Trumpom po najkratšej prezidentskej kampani v modernej histórii USA. Trvala len niečo málo cez tri mesiace, presne 107 dní, čo je aj názov jej pripravovaných memoárov.