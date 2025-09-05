MOSKVA – Vojna na Ukrajine pokračuje bez prerušenia neuveriteľných 1 288 dní. Bojujúce strany za celý čas neupustili od svojich prvotných požiadaviek. Ukrajina sa snaží brániť svoje územie a Rusko požaduje možno ešte viac, ako všade vyhlasuje. Odhalila to nová mapa.
Ruské ministerstvo obrany zverejnilo video, kde sa objavila mapa Ukrajiny s veľmi prekvapivými detailami. Skutočné plán Ruskej federácie sú možno úplne iné, ako vyhlasuje Kremeľ aj prezident Putin. Americký web The Wall Street Journal na mape spozoroval, že pôvodné podmienky Ruska na Ukrajine možno už neplatia.
O zmenách informoval zahraničný spravodajca Yaroslav Trofimov: "Mapa pravdepodobne zobrazuje ruské vojenské ciele na Ukrajine, ktoré sa nachádzajú ďaleko vo vnútrozemí a zahŕňajú polovicu krajiny, vrátane Charkova a Odesy."
Neskôr sa opravil a doplnil, že mapa nezahrňuje Charkov, ale Odesu a Mykolajov. Ako však uvádza ukrajinský portál Kyiv Independent, na mape je zaznačený v rámci Ruska aj Charkov.
Ďalšie dve oblasti
Zábery s mapou a vedľa sediacim náčelníkom generálneho štábu, Valerijom Gerasimovom, sa objavili dňa 30. augusta. Jasne naznačujú, že Rusko má záujem obsadiť Odeskú a Charkovskú oblasť. V tom čase Gerasimov prednášal o ruskej kampani a hovoril, že Moskva bude pokračovať v bojoch na ukrajinskom fronte.
Pôvodné podmienky Moskvy, ktoré by priniesli možné začatie mierových rokovaní, boli pričlenenie Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti k Ruskej federácii. Web dodáva, že v súčasnej dobe okupuje Rusko len zhruba 4 percentá Chersonskej oblasti, pričom Odeská je pod úplnou kontrolou Ukrajiny.