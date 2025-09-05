Piatok5. september 2025, meniny má Regína, zajtra Alica

NOVÉ plány Ruska na Ukrajine: Moskva požaduje OVEĽA viac, TOTO by bola pre Kyjev veľká rana!

Náčelník generálneho štábu Ruskej federácie Valerij Gerasimov
Náčelník generálneho štábu Ruskej federácie Valerij Gerasimov (Zdroj: SITA/AP/Russian Defense Ministry Press Service )
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

MOSKVA – Vojna na Ukrajine pokračuje bez prerušenia neuveriteľných 1 288 dní. Bojujúce strany za celý čas neupustili od svojich prvotných požiadaviek. Ukrajina sa snaží brániť svoje územie a Rusko požaduje možno ešte viac, ako všade vyhlasuje. Odhalila to nová mapa.

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo video, kde sa objavila mapa Ukrajiny s veľmi prekvapivými detailami. Skutočné plán Ruskej federácie sú možno úplne iné, ako vyhlasuje Kremeľ aj prezident Putin. Americký web The Wall Street Journal na mape spozoroval, že pôvodné podmienky Ruska na Ukrajine možno už neplatia.

O zmenách informoval zahraničný spravodajca Yaroslav Trofimov: "Mapa pravdepodobne zobrazuje ruské vojenské ciele na Ukrajine, ktoré sa nachádzajú ďaleko vo vnútrozemí a zahŕňajú polovicu krajiny, vrátane Charkova a Odesy."

Neskôr sa opravil a doplnil, že mapa nezahrňuje Charkov, ale Odesu a Mykolajov. Ako však uvádza ukrajinský portál Kyiv Independent, na mape je zaznačený v rámci Ruska aj Charkov. 

Ďalšie dve oblasti 

Zábery s mapou a vedľa sediacim náčelníkom generálneho štábu, Valerijom Gerasimovom, sa objavili dňa 30. augusta. Jasne naznačujú, že Rusko má záujem obsadiť Odeskú a Charkovskú oblasť. V tom čase Gerasimov prednášal o ruskej kampani a hovoril, že Moskva bude pokračovať v bojoch na ukrajinskom fronte. 

Pôvodné podmienky Moskvy, ktoré by priniesli možné začatie mierových rokovaní, boli pričlenenie Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti k Ruskej federácii. Web dodáva, že v súčasnej dobe okupuje Rusko len zhruba 4 percentá Chersonskej oblasti, pričom Odeská je pod úplnou kontrolou Ukrajiny. 

Viac o téme: NáčelníkGenerálny štábRuskoValerij GerasimovVojna na Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Donald Trump
Summit na Aljaške zmeny nepriniesol, Trump to povedal na rovinu: Možno len chcú HLÚPO ďalej bojovať!
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Fico sa stretne so Zelenským! Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE USA posilnia
MIMORIADNY ONLINE USA posilnia Ukrajinu tisíckami rakiet: Civilnú loď pri Odese poškodila explózia dronu
Zahraničné
FOTO Postoj USA sa NEZMENIL:
Postoj USA sa NEZMENIL: Pentagón naďalej BLOKUJE použitie rakiet dlhého doletu, TAKTO to vidí prezident Trump
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Julian Nagelsmann po senzačnej prehre so Slovenskom: Gratulujem súperovi, predviedol veľmi dobrý futbal
Julian Nagelsmann po senzačnej prehre so Slovenskom: Gratulujem súperovi, predviedol veľmi dobrý futbal
Šport
Vlamač v obchodnom centre sa ukrýval na vzduchotechnike
Vlamač v obchodnom centre sa ukrýval na vzduchotechnike
Správy
Začal sa 13. ročník medzinárodnej súťaže záchranárov v Komárne
Začal sa 13. ročník medzinárodnej súťaže záchranárov v Komárne
Správy

Domáce správy

Dramatická situácia v Tatrách!
Dramatická situácia v Tatrách! VIDEO Medveď v obkľúčení turistov, za jedným sa rozbehol: REAKCIA verejnosti
Domáce
Šutaj Eštok otvorene: Je
Šutaj Eštok otvorene: Je potrebné prehodnotiť európske smerovanie
Domáce
Diskusia o presune komunálnych
Diskusia o presune komunálnych volieb je irelevantná! Koalícia nemá väčšinu, uviedla Únia miest Slovenska
Domáce
Bratislavský samosprávny kraj spustil energetickú obnovu viacerých stredných škôl za desiatky miliónov eur
Bratislavský samosprávny kraj spustil energetickú obnovu viacerých stredných škôl za desiatky miliónov eur
Bratislava

Zahraničné

FOTO Náčelník generálneho štábu Ruskej
NOVÉ plány Ruska na Ukrajine: Moskva požaduje OVEĽA viac, TOTO by bola pre Kyjev veľká rana!
Zahraničné
Turistická pasca v Tatrách:
Turistická pasca v Tatrách: Miestni sú v ŠOKU, mafiánske praktiky pri parkovaní, nepozornosť vás môže vyjsť DRAHO!
Zahraničné
Zamestnanci Kim Čong-una čistia
Veľké opatrenia okolo vládcu KĽDR: Po stretnutí s Putinom odstránili VŠETKY jeho stopy DNA!
Zahraničné
Teresa Riberová
Izrael kritizuje eurokomisárku: Ide o údajné šírenie propagandy Hamasu
Zahraničné

Prominenti

Twiinska Veronika sa dočkala:
Twiinska Veronika sa dočkala: Otec jej dcéry sa PO MESIACOCH ukázal! A čo NOVÝ MUŽ po jej boku?
Domáci prominenti
Česká herečka skončila vo
Česká herečka skončila vo väzení: Kolegyne žiadali TREST SMRTI!
Osobnosti
PREMIÉRA V zajatí démonov
PREMIÉRA V zajatí démonov 4: Desivý zážitok známeho Slováka... Rovnaký mala aj herečka z hororu!
Domáci prominenti
PRAVDA o romániku Harryho
PRAVDA o romániku Harryho Stylesa a Zoë Kravitz: Sú len kamaráti… S VÝHODAMI!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zubár
Koniec bolestivých a drahých zákrokov u zubárov? Vedci prišli s prelomovým riešením: Zuby sa opravia samy
Zaujímavosti
Ľudia sú ochotní spraviť
Ľudia sú ochotní spraviť pre krásu všetko: Nechutný elixír krásy! FUJ, to naozaj pijú TOTO?
Zaujímavosti
Prečo je dlhší sex
Prečo je dlhší sex prospešný pre zdravie a prečo by ste ho nemali „odbaviť“ za 10 minút
vysetrenie.sk
Nevesta v šoku: Požiadavka
Nevesta v šoku: Požiadavka družičky vyrazila všetkým dych! Ostatní radia, OKAMŽITE ju vyškrtni zo zoznamu
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Štvrtý blok v Bohuniciach oslavuje štyridsiatku: Pozrite si unikátne zábery z výstavby atómky! (foto)
Štvrtý blok v Bohuniciach oslavuje štyridsiatku: Pozrite si unikátne zábery z výstavby atómky! (foto)
Škrty vo výdavkoch či menej škodlivé dane: Takto navrhuje konsolidovať Progresívne Slovensko!
Škrty vo výdavkoch či menej škodlivé dane: Takto navrhuje konsolidovať Progresívne Slovensko!

Šport

VIDEO Šialené pocity po výhre, ktorá obletela svet: Reakcie Slovákov po zápase s Nemeckom
VIDEO Šialené pocity po výhre, ktorá obletela svet: Reakcie Slovákov po zápase s Nemeckom
MS vo futbale
VIDEO Slovensko sa postaralo o svetovú senzáciu: Vstup do kvalifikácie ako z najkrajšieho sna!
VIDEO Slovensko sa postaralo o svetovú senzáciu: Vstup do kvalifikácie ako z najkrajšieho sna!
MS vo futbale
VIDEO Slovensko korunovalo famózny výkon dvoma gólmi: Výstavný kúsok Davida Strelca!
VIDEO Slovensko korunovalo famózny výkon dvoma gólmi: Výstavný kúsok Davida Strelca!
MS vo futbale
Slováci prepísali históriu futbalu: Toto sme dokázali ako prvá krajina za 91 rokov!
Slováci prepísali históriu futbalu: Toto sme dokázali ako prvá krajina za 91 rokov!
MS vo futbale

Auto-moto

Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
5 znamení, že je čas zmeniť prácu (a ako to spraviť bez stresu)
5 znamení, že je čas zmeniť prácu (a ako to spraviť bez stresu)
Vyhorenie
Prečo je september ideálny mesiac na hľadanie novej práce?
Prečo je september ideálny mesiac na hľadanie novej práce?
Získaj prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Rady a tipy
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov

Technológie

Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Sponzorovaný obsah
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
Správy
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Bulvár

Bývanie

Na toto miesto za vami príde pokoj sám! Kamennú chatu s atmosférou minulosti postavili pre perfektný relax
Na toto miesto za vami príde pokoj sám! Kamennú chatu s atmosférou minulosti postavili pre perfektný relax
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!

Pre kutilov

Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželovi som našla v mobile nahé fotky jeho ex: Bola som si stopercent istá, že ma podvádza, ale jeho vysvetlenie bolo iné
Partnerské vzťahy
Manželovi som našla v mobile nahé fotky jeho ex: Bola som si stopercent istá, že ma podvádza, ale jeho vysvetlenie bolo iné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Náčelník generálneho štábu Ruskej
Zahraničné
NOVÉ plány Ruska na Ukrajine: Moskva požaduje OVEĽA viac, TOTO by bola pre Kyjev veľká rana!
Turistická pasca v Tatrách:
Zahraničné
Turistická pasca v Tatrách: Miestni sú v ŠOKU, mafiánske praktiky pri parkovaní, nepozornosť vás môže vyjsť DRAHO!
Zamestnanci Kim Čong-una čistia
Zahraničné
Veľké opatrenia okolo vládcu KĽDR: Po stretnutí s Putinom odstránili VŠETKY jeho stopy DNA!
Dramatická situácia v Tatrách!
Domáce
Dramatická situácia v Tatrách! VIDEO Medveď v obkľúčení turistov, za jedným sa rozbehol: REAKCIA verejnosti

Ďalšie zo Zoznamu