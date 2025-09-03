Nárast falošných liekov na cukrovku a obezitu: Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nelegálnym predajom

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) varuje pred rastúcou hrozbou falšovaných liekov na cukrovku a obezitu propagovaných a predávaných cez internet v rámci celej Európskej únie (EÚ). Upozorňuje, že pacientom po ich užití hrozí vznik závažných zdravotných problémov či nebezpečných interakcií s inými liekmi. Informovala o tom hovorkyňa ŠÚKL Lucia Balážiková.
„Európske úrady v posledných mesiacoch zaznamenali prudký nárast ponuky falšovaných liekov, ktoré podvodníci prezentovali ako agonistov GLP-1 receptorov, čiže lieky určené na liečbu cukrovky a obezity,“ priblížila Balážiková. Riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík upozornil, že tieto lieky sú viazané na lekársky predpis a je nutné ich užívať pod dohľadom lekára. „Neschválené lieky, ktoré sú predávané nelegálne cez internet, môžu obsahovať nebezpečné až život ohrozujúce látky,“ doplnil.
ŠÚKL varuje pred nelegálnymi webmi
Balážiková spresnila, že prípravky s obsahom látok semaglutid, liraglutid a tirzepatid (účinné látky na liečbu cukrovky a obezity) boli pod rôznymi názvami predávané cez podvodné webové stránky a propagované na sociálnych sieťach. „V mnohých prípadoch išlo o lieky, ktoré nie sú schválené žiadnou liekovou agentúrou a nespĺňajú základné štandardy bezpečnosti, účinnosti ani kvality,“ podotkla. Objasnila, že úrady odhalili stovky falošných facebookových profilov a internetových obchodov, pričom mnohé z nich majú sídlo mimo EÚ. „Tieto podvodné stránky často zneužívajú oficiálne logá alebo klamlivé odporúčania. Ich cieľom nie je pacientom pomôcť, naopak, ide im o finančný zisk aj za cenu ohrozenia verejného zdravia,“ zdôraznil ŠÚKL.
Konštatoval, že prostredníctvom internetového výdaja je možné na Slovensku zakúpiť iba voľnopredajné lieky, ktoré sú registrované v SR a nie sú viazané na lekársky predpis. Balážiková pripomenula, že zoznam všetkých slovenských registrovaných lekární, ktoré majú povolenie prevádzkovať takýto výdaj liekov, sa nachádza na webovej stránke ŠÚKL. „Každá registrovaná internetová lekáreň musí mať na svojich stránkach umiestnené zelené bezpečnostné logo. Po kliknutí na toto logo bude používateľ presmerovaný na zoznam registrovaných lekární na našom webe,“ objasnila.