Muž bral 25 rokov dôchodok mŕtvej svokry! NEUVERITEĽNÉ, koľko mu sociálka vyplatila peňazí

CEBIV - Českí vyšetrovatelia sa zaoberajú ťažko uveriteľným prípadom. Z podvodu obvinili 75-ročného muža, ktorý viac ako dve desaťročia neoprávnene poberal starobný dôchodok svojej zosnulej svokry. Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) mu údajne neoprávnene vyplatila takmer tri milióny českých korún (takmer 122 232 eur), a to napriek tomu, že mala byť informovaná o úmrtí ženy.

O prípade informovali Novinky.cz. Štátny zástupca Pavel Reiser potvrdil, že trestné stíhanie bolo začaté voči seniorovi z obce Cebiv v Tachovskom okrese. Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na osem rokov. Podľa dostupných informácií si žena, ktorá zomrela v roku 1999, ešte za svojho života nechala posielať dôchodok na bankový účet svojho zaťa. Po jej smrti peniaze naďalej prichádzali na účet obvineného, a to až do septembra minulého roka, kedy túto nezrovnalosť odhalila insolvenčná správkyňa.

Štátny zástupca zároveň upozornil na alarmujúcu skutočnosť, že počas celého obdobia neprebehla žiadna kontrola ani overenie zo strany ČSSZ. Pritom každé úmrtie poistenca má matrika povinnosť z úradnej moci oznámiť sociálnej správe. V dôsledku toho Reiser inicioval podnet na prešetrenie celej záležitosti vedením ČSSZ, aby sa zistilo, či nedošlo k pochybeniu z ich strany. Samotný obvinený muž podľa svojho vyjadrenia údajne nevedel, že mu peniaze naďalej prichádzali na účet. 

