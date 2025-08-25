Slovákov zaplavili telefonáty z rakúskych čísel: POZOR, ide o podvod

BRATISLAVA – Slovákov v posledných dňoch zaplavili telefonáty zo zahraničných telefónnych čísiel, konkrétne z rakúskych. Ide o nebezpečný podvod, ktorý vás môže vyjsť draho. Hovory nedvíhajte ani nevolajte späť.
Ako upozornila polícia, táto podvodná schéma sa začína telefonátom z rakúskeho čísla. Ak zdvihnete, automatizovaný hlas vás začne navádzať, aby ste si kontakt pridali do aplikácie WhatsApp. Komunikácia následne pokračuje na Telegrame, kde podvodníci ponúknu „brigádu z domu“. Na začiatku ide len o klikanie na reklamy alebo lajkovanie príspevkov, dokonca aj s menšou finančnou odmenou, aby všetko pôsobilo dôveryhodne.
Následne však prichádza ponuka registrácie na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov. „Obeť začne posielať menšie čiastky – od pár eur, postupne až po tisíce. Podvodníci si často vypýtajú aj osobné údaje, vrátane občianskeho preukazu,“ vysvetlila polícia.
Radia, aby ste tieto čísla ani nedvíhali. „Už to, že s vami hovorí automatizovaný hlas z cudzieho čísla je veľmi neštandardné,“ povedali. Tiež vystríhajú, aby ste nikdy, ale naozaj nikdy neodovzdávali svoje osobné údaje, alebo údaje z karty niekomu, koho ste v živote nevideli a nepoznáte ho. Ak v tomto momente prichádzate o peniaze, ktoré vám miznú nekontrolovane z účtu, ihneď volajte do banky a zablokujte si kartu. Následne utekajte na najbližšiu policajnú stanicu podať trestné oznámenie.