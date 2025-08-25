Hriešne chvíle v letnom kine nechali majiteľov v pomykove: Pikantnosti na Zemplínskej šírave, zabudnuté NOHAVIČKY!

MICHALOVCE - Je otázne, kedy prídu také chúlostivé situácie, kedy je priam nutné sa zbaviť nohavičiek. To, že sa niečo také udeje v areáli letného kina by však čakal len málokto a prekvapení ostali aj samotní majitelia, ktorí spolu s pozvánkou na ďalší program museli osloviť majiteľku stratených nohavičiek, aby si ich prišla vyzdvihnúť. Sama si ich tam totiž zabudla!
O chúlostivej výzve pre samotnú majiteľku napísal kanál amfiteátra Zemplínskej šíravy na sociálnej sieti. "Pozor, hlásenie, našli sa nohavičky," napísali stručne a zverejnili fotografiu tmavej spodnej bielizne v tráve, kde sa nachádza letné kino pri populárnej vodnej nádrži na východe.
"Dáma/slečna, ktorá bola vo včerajšom kine a prišla domov bez nohavičiek, tak jej odkazujeme, že ju čakajú na tom istom mieste, kde si ich odložila," napísali majitelia kina so značnou dávkou irónie.
Ľudia sa dobre pobavili
Status admini amfiteátra zakončili pozvánkou na ďalší program, no v komentároch pod statusom sa to začalo zapĺňať komentármi. "Asi si dobre užila, keď si ich tam zabudla; To až také napínavé filmy tam idú? Wau, bratal," písali pobavení ľudia v komentároch.