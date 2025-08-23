Obrovské podvody na Slovákov: Telefonáty z rakúskych a českých čísel, aj falošní kontrolóri! Nedajte sa nachytať

BRATISLAVA - Slováci zažívajú turbulentné obdobie, počas ktorého sa roztrhlo vrece s podvodmi rôzneho typu. Už to nie sú len falošní predajcovia, americkí vojaci, ale aj falošní vyšetrovatelia, kontrolóri pokladníc, či záhadné telefonáty z Česka a Rakúska. Odborníci pred týmito formami podvodov varujú a apelujú na Slovákov, aby boli obozretní.
S internetovými podvodmi sa akoby roztrhlo vrece, čo dokazuje aj počet okradnutých, prípadne potenciálnych obetí, ktoré informujú o svojich skúsenostiach na sociálnych sieťach. Podvodníci a špekulanti však stále vymýšľajú nové a nové formy podvodov, aby od ľudí vylákali citlivé údaje či peniaze. Nedávno obletel slovenský priestor prípad falošných policajtov a falošných predvolaní na výsluch. Teraz to sú falošní kontrolóri pokladníc.
Na prípad upozornila Finančná správa. Podľa ich slov daniari opäť zaznamenali prípad z Trenčína, kedy sa neznáme osoby vydávali za jej kontrolórov. Falošní kontrolóri prišli do jedného z podnikov, kde vykonávali „kontrolné nákupy“ a rozdávali falošné letáky. Majiteľ prevádzky ich však odhalil. "Ďalší podnikateľ opísal prípad, kedy falošné kontrolórky skonzumovali tovar a následne žiadali vrátenie zaplatenej sumy," opísali daniari.
Poukázali aj na to, ako správne odlíšiť podvodníka od skutočného kontrolóra.
"Skutočný kontrolór má služobný preukaz so štátnym znakom SR, fotkou, identifikačným číslom a ďalšími ochrannými prvkami. Preukaz je zvyčajne v čiernom puzdre so znakom FS, môže obsahovať aj odznak. Na kontrolu chodia zvyčajne dvaja príslušníci FS. Kontrolóri vás vždy oboznámia s predmetom kontroly a poučia vás o vašich právach a povinnostiach. Z kontroly sa vždy spisuje zápisnica a podnikateľ dostane jej kópiu," upozornili. Ako dodali, záujmom Finančnej správy je chrániť a podporovať férových podnikateľov a v prípade, ak sa im kontrolóri zdajú podozriví, by podnikatelia nemali váhať oboznámiť o podozreniach políciu.
Aj záhadné telefonáty z Česka a Rakúska
Okrem toho sa šíri Slovenskom aj ďalší podvod, ktorý sa snaží obrať Slovákov o úspori. Mnohým Slovákom volajú záhadné čísla z Rakúska či Česka, po zdvihnutí však znie len krátky oznam o možnosti práce s inštrukciami, aby obeť napísala správu na whatsapp telefónneho čísla. Následne je obeť presmerovaná do aplikácie Telegram, kde podvodníci ponúkajú „prácu z domu“. Ide pritom o klikanie na reklamy a ich lajkovanie. Platby za prácu prichádzajú zo zahraničných účtov, následne podvodníci ponúknu obeti registráciu na investičnej platforme a sľubujú vysoké výnosy. Platforma je však falošná. Zo začiatku ide o malé sumy do 30 eur, následne sa sumy zvyšujú aj na stovky či tisíce. Podvodníci pritom môžu žiadať aj obete aj citlivé údaje.
To, že počet takýchto hovorov na Slovensku narastá, potvrdili aj operátori. Najviac takýchto hovorov majú zažívať klienti spoločnosti Orange. Upozornil na to portál zive.aktuality.sk. Hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová uviedla, že zákazníkom odporúčajú na neznáme neprijaté hovory nereagovať a čísla si zablokovať. Operátor zároveň pripomína, že za prijatý hovor sa neúčtuje žiadny poplatok.
Rovnako zvýšený počet takýchto volaní eviduje aj O2. „Automatizovaný hlas vás môže navádzať, aby ste si pridali neznáme číslo do WhatsAppu. Nerobte to, ide o podvod,“ varuje operátor. Odporúča takéto hovory bez váhania zložiť a nikdy neposkytovať osobné ani platobné údaje.
Po krádeži telefónu zneužijú SIM kartu
Okrem toho operátor Orange upozorňuje aj na ďalší druh podvodu. "Podvodníci po krádeži mobilného telefónu vyberú SIM kartu a odblokujú ju pomocou jednoduchého PIN kódu (napr. 0000, 1111 či 1234). Takto získanú SIM následne zneužívajú – napríklad na využívanie služieb tretích strán alebo dobíjanie predplatených kariet," upozornili na sociálnej sieti. Z toho dôvodu odporúčajú Slovákov zmeniť si PIN kód za bezpečnejší, ktorý nebude ľahko uhádnuteľný. "Pár sekúnd na zmenu PINu vám ušetrí množstvo starostí," uzavreli.