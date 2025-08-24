MIMORIADNY ONLINE Drží Amerika Ukrajinu na uzde? Pentagón má údajne blokovať raketové údery na Rusko

KYJEV/MOSKVA - Pentagón údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku, uviedol v sobotu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:50 Rada ukrajinskej mládeže na Slovensku si v nedeľu zhromaždením pripomenie 34. výročie nezávislosti Ukrajiny. Má sa začať o 12.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave.
7:18 V Moskve a Petrohrade boli hlásené incidenty s dronmi.
6:03 Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.
Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že opäť zvažuje uvalenie ekonomických sankcií na Rusko, no potenciálne i odstúpenie od mierových rokovaní. „Rozhodnem sa, čo urobíme, a bude to veľmi dôležité rozhodnutie, či už pôjde o masívne sankcie alebo masívne clá, alebo oboje, poprípade neurobíme nič a povieme, že je to váš boj,“ povedal Trump. Došlo k tomu po jeho summite so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a následnej schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami.
Šéf Bieleho domu dúfal, že zorganizuje i bilaterálne stretnutie medzi Putinom a Zelenským. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však v piatok pre portál NBC povedal, že nie je naplánovaná žiadna schôdzka so Zelenským. Podľa WSJ sa Biely dom snažil presvedčiť Putina, aby sa zapojil do mierových rokovaní, pričom mechanizmus v Pentagóne zabránil Ukrajine aj v útokoch na vzdialené ciele na ruskom území. Konečné slovo o použití zbraní s dlhým doletom má americký minister obrany Pete Hegseth, uviedol WSJ.Ukrajina ani USA bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie k tejto záležitosti, doplnil Reuters.