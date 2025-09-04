Prídu o peniaze? Košický a Prešovský kraj znepokojujú zmeny vo Fonde na podporu umenia

PREŠOV/KOŠICE - Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) znepokojujú zmeny v pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti Fondu na podporu umenia (FPU) pre rok 2026. Podľa KSK dokument vzniká bez konzultácie s odbornou verejnosťou, žiadateľmi či zamestnancami FPU. PSK sa pripojil k verejnej výzve slovenských samospráv a strešných organizácií pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnom priemysle k prerokovaniu pripravovaných zmien na rok 2026 zo strany FPU.
„Ak sa potvrdia navrhované obmedzenia, kultúra v regiónoch utrpí nenahraditeľné škody. V Košickom kraji máme 20 kultúrnych organizácií, ktoré už teraz bojujú s výpadkami podpory. Zrušenie programov na celoročnú činnosť, akvizície či uvedenie divadelných diel je krok späť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Prišli by o 30-tisíc eur
Ak sa zmeny schvália, múzeá a galérie prídu podľa hovorkyne predsedu KSK Kataríny Strojnej ročne o viac ako 30.000 eur na rozširovanie fondov, divadlá o približne 25.000 eur v oblasti uvedenia a reprízovania diel a hrozí aj rušenie alebo obmedzovanie celoročných kultúrnych programov. Pred navrhovanými zmenami tvoril celkový objem ročne získaných prostriedkov z FPU pre všetkých 20 kultúrnych organizácií v kraji viac ako 700.000 eur.
"PSK je zriaďovateľom 27 kultúrnych inštitúcií, zamestnávame v nich 570 zamestnancov. Žiadame, aby finančné prostriedky z FPU boli prideľované transparentne, aby FPU nebol spolitizovaný a aby regióny mali dostupnosť k finančným prostriedkom z FPU či už priamo na zriadenú kultúru, a to v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, miest či obcí, ale aj nezriadenú, tzn. nezávislých kultúrnych umeleckých zoskupení," uviedol vo štvrtok na tlačovom brífingu v Prešove predseda PSK Milan Majerský.
Pridelená suma 459-tisíc eur z FPU
Ako povedal, v roku 2025 im bola pridelená suma 459.000 eur z FPU. "Sú to finančné prostriedky, ktoré výrazným spôsobom pomohli riešiť kultúrne inštitúcie alebo kultúrne podujatia, alebo aj napríklad nákup kníh v tejto knižnici a mnohé ďalšie v tých ďalších knižniciach," spresnil Majerský. Platforma Otvorená kultúra!, ktorá stojí za výzvou na verejné prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2026 tvrdí, že Rada FPU bez diskusie s odbornou verejnosťou pripravuje zmenu štruktúry podpornej činnosti na rok 2026. Ak FPU zruší podporu niektorých činností a aktivít, bude to podľa platformy znamenať postupné vyhasínanie kultúrnych aktivít v regiónoch.