Maďarsko ostro kritizuje ukrajinský útok na ropovod Družba: Označuje ho za narušenie suverenity

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda udelila trojročný zákaz vstupu do schengenského priestoru pre veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho v dôsledku útoku na ropovod Družba. Krok pobúril ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informujú správy agentúry DPA.
„Nedávny silný letecký útok na ropovod Družba bol útokom na suverenitu Maďarska,“ vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. „Ukrajina si dobre uvedomuje, že ropovod Družba je pre energetickú bezpečnosť Maďarska nenahraditeľný,“ pokračoval. Podľa Szijjártóa bol ukrajinský útok taký závažný, že Maďarsko muselo počas opráv takmer siahnuť po svojich strategických rezervách. Minister trvá na tom, že zákaz vstupu platí do celého schengenského priestoru, nielen do Maďarska.
Ukrajinská armáda oznámila, že pred týždňom a pol zaútočila na prečerpávaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti a spôsobila na nej značné škody. Ropa začala opäť cez Družbu prúdiť len vo štvrtok. Na rozdiel od väčšiny krajín Európskej únie (EÚ) zostávajú Slovensko a Maďarsko naďalej závislé od ruskej energie a väčšinu svojej ropy dostávajú cez ropovod Družba, uviedla agentúra Reuters. Ten k nám vedie cez Bielorusko a Ukrajinu. Európske sankcie sa na zemný plyn a ropu dopravenú potrubiami nevzťahujú.
Ukrajina kritizuje Maďarsko za diskrimináciu veliteľa
Brovdi sa ujal funkcie veliteľa síl bezpilotných systémov začiatkom júna a sám patrí k maďarskej menšine na Ukrajine, dokonca je jeho prezývkou v armáde „Maďar“. Zelenskyj v reakcii uviedol, že opatrenie je „len ďalším pokusom maďarských predstaviteľov prezentovať čiernu ako bielu a zvaliť vinu za prebiehajúcu vojnu na Ukrajinu“. Dodal, že takýto krok Budapešť navyše prijala po ťažkých nočných ruských útokoch na Kyjev.
„Maďarskí predstavitelia zašli tak ďaleko, že sa pokúsili diskriminovať členov maďarskej komunity na Ukrajine za ich účasť na obrane nášho štátu a nášho národa. Ak Maďarsko skutočne uzavrelo vstup do Maďarska a do celého schengenského priestoru jednému z ukrajinských vojenských veliteľov, ktorý je maďarského pôvodu a občanom Ukrajiny, môže to vyvolať iba pobúrenie,“ napísal na sociálnej sieti X.
Kyjev útočí na ruskú energetickú infraštruktúru
Kyjev v uplynulých týždňoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, ktorá zohráva kľúčovú úlohu vo financovaní vojny na Ukrajine. Predaj ropy a zemného plynu tvorí približne štvrtinu celkových príjmov do ruského rozpočtu.
Ropovod Družba je jeden z najväčších systémov prepravy ropy na svete, ktorý v 60. rokoch 20. storočia vybudoval Sovietsky zväz na prepravu ropy do strednej a východnej Európy. Viac ako 4000 kilometrov dlhý ropovod začína v Rusku a potom sa rozdeľuje na dve hlavné vetvy cez Bielorusko a Ukrajinu: jedna prepravuje ropu do Poľska a Nemecka a druhá na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky.