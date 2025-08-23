Napätie v Srbsku nekončí: Vučič vyzval demonštrantov na dialóg, nedávno ich však označil za teroristov

BELEHRAD - Srbský prezident Aleksandar Vučič vyzval v piatok demonštrantov na dialóg. Len pred pár dňami ich pritom označil za teroristov a avizoval voči nim rozsiahly zásah. Píše agentúra Reuters.
Vučič v televíznom prejave vysielanom zo svojho úradu v Belehrade uviedol, že je pripravený hovoriť so zástupcami študentov a ďalších protivládnych demonštrantov, a to aj v televíznych debatách. „Navrhujem... diskusiu a debatu vo všetkých našich televíziách, na všetkých našich (internetových) portáloch s legitímnymi zástupcami, teda tými, ktorých si oni sami vyberú,“ povedal srbský prezident.
Protesty proti Vučičovi
Protesty proti Vučičovi a jeho vládnucej Srbskej pokrokovej strane (SNS) vedené študentmi sa v Srbsku konajú takmer denne už viac než deväť mesiacov, pričom až do začiatku augusta boli prevažne pokojné. Podnetom pre ne bola tragédia z 1. novembra 2024, keď sa v meste Nový Sad zrútila nedávno zrekonštruovaná nadstavba na železničnej stanici. O život v dôsledku toho prišlo 16 ľudí. Nezávislí odborníci a opoziční politici incident pripisujú nedbalosti a korupcii za súčasnej vlády.
Najnovšia eskalácia násilností
Nezávislé médiá a organizátori protestov najnovšiu eskaláciu násilností na protestoch pripisujú provokatérom zo SNS, ktorí vraj s podporou polície a tajných služieb viackrát vyvolávali násilie či napádali pokojne demonštrujúcich ľudí. Pri potýčkach sa zranili desiatky policajtov i civilistov, zadržané boli stovky osôb. „Chcem, aby sme si konfrontovali naše postoje..., aby sme to vyriešili prostredníctvom dialógu a rozhovorov... - bez konfliktov, bez násilia. Aby sme prebudovali krajinu, aby sa vrátila tam, kde bola pred deviatimi mesiacmi,“ odkázal v piatok Vučič demonštrantom.
Zástupcovia protestujúcich študentov sa k jeho výzve bezprostredne nevyjadrili. Líder centristického opozičného hnutia Pohni sa - Zmeň (Kreni - Promeni) Savo Manojlovič však možnosť takýchto rozhovorov odmietol. „S prezidentom, ktorý sa uchyľuje k násiliu, sa nedá diskutovať o politických otázkach,“ povedal Manojlovič. Podľa neho je táto vláda skorumpovaná a pošliapava demokraciu a ľudské práva. „S podpaľačom nepôjdete zakladať hasičský zbor,“ poznamenal. Srbský prezident ešte v nedeľu avizoval tvrdé opatrenia voči demonštrantom. V pondelok tiež zopakoval svoje predchádzajúce tvrdenia, že demonštrácie proti jeho vláde sú organizované Západom a ich cieľom je zničiť Srbsko.