Desivé varovanie chorvátskeho premiéra: Európa je na pokraji ďalšej vojny! A nemyslel tým Rusko

ZÁHREB - Na strategickom fóre v Slovinsku vyvolal chorvátsky premiér Andrej Plenković rozruch, keď označil situáciu v Srbsku za extrémne napätú. Tvrdí, že krajina sa ocitla na pokraji občianskej vojny. Belehrad reagoval ostrými obvineniami a prezident Aleksandar Vučić hovorí o zámernom útoku na povesť Srbska.
Chorvátsky líder varoval pred výbuchom nestability
Plenković počas diskusie s premiérmi Slovinska, Albánska a Čiernej Hory upozornil, že Európska únia nesmie pri rozširovaní ignorovať realitu Balkánu.
„Rozšírenie treba posudzovať triezvo. Srbsko sa zmieta v nepokojoch a stojí na pokraji občianskej vojny,“ citoval jeho vyjadrenie portál Net.hr.
Premiér pripomenul aj krvavý incident z kosovskej dediny Banjska v roku 2023, kde pri útoku ozbrojenej skupiny Srbov zahynul policajt. Podľa neho sa EÚ k udalosti nikdy postavila dostatočne rázne. Na jeho ostré slová upozornil aj denník Gazeta Express.
Belehrad hovorí o provokácii
Plenkovićove výroky okamžite spustili reakcie v Srbsku. Predsedníčka parlamentu Ana Brnabićová na sieti X vyhlásila: „Plenković tvrdí, že Srbsko je na pokraji občianskej vojny. A čo iné by si Chorváti priali? Ich cieľom je odstrániť prezidenta Vučića a veria, že toto je cesta.“ Podľa nej však tieto snahy nikdy nebudú úspešné.
Vučić odmietol hrozbu vojny
Prezident Aleksandar Vučić, ktorý bol práve na návšteve Pekingu po stretnutí s Vladimirom Putinom, reagoval zmierlivo voči občanom, ale tvrdo voči Záhrebu.
„Plenkovićove slová sú vedomou snahou poškodiť Srbsko. Ja opakovane vyzývam na jednotu a súdržnosť. Občianska vojna u nás nebude,“ citoval ho denník Jutarnji list.
Neskôr dodal, že Srbsko sa rozvíja a bude napredovať bez ohľadu na to, čo si želá susedné Chorvátsko. „Naša krajina bude rásť a dosahovať úspechy napriek pokusom vracať nás do minulosti. My podobné úmysly voči nim nemáme,“ zdôraznil.
Protesty v Srbsku nekončia
Ako pripomenul slovinský portál 24ur.com, demonštrácie v Srbsku prebiehajú už mesiace. Obyvatelia vyšli do ulíc po tom, čo sa na stanici v Novom Sade zrútila strecha a zomrelo 16 ľudí. Protestujúci obviňujú vládu z korupcie a neschopnosti udržiavať infraštruktúru, pričom požadujú predčasné voľby.
V tomto prostredí dostávajú Plenkovićove varovania ešte naliehavejší tón.
Budúcnosť regiónu v rukách Európy
Podľa Jutarnji listu je celý spor ukážkou toho, aká nestála zostáva situácia na západnom Balkáne. Európska únia dnes stojí pred dilemou – či rozšírenie o nové štáty posilní mier, alebo otvorí cestu ďalším krízam.
Plenkovićove slová tak odhalili znepokojivú realitu: stabilita v regióne je stále krehká a môže sa zrútiť v jedinom okamihu.