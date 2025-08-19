Nepokoje v Srbsku naberajú na sile: Vučič sľubuje tvrdé kroky! Demonštrantov označil za teroristov

BELEHRAD - Tisíce protivládnych demonštrantov v Srbsku v pondelok opäť protestovali proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. V Belehrade voči demonštrantom zasahovala polícia s obuškami a Vučič zopakoval svoj sľub o plánovanom rozsiahlom zásahu proti protestujúcim. Píše o tom správa z agentúry AP.
Demonštrácia v srbskej metropole bola pokojná do momentu, keď sa skupina mladých ľudí, pravdepodobne futbalových chuligánov, neoddelila od davu a nezačala hádzať kamene na kancelárie vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v centre mesta.
Policajné jednotky krátko na to prišli na miesto demonštrácie v obrnených vozidlách, rozohnali dav a protestujúci ušli. Vučič sa po tomto incidente objavil v poškodenej kancelárii svojej SNS, demonštrantov označil za teroristov a povedal, že „občania budú čoskoro oslobodení od tohto teroru a zla“.
Srbský líder ešte v nedeľu oznámil tvrdé opatrenia voči protivládnym demonštrantom v reakcii na niekoľko dní trvajúce nepokoje po celom Srbsku. AP však pripomína, že prípadné opatrenia vlády nijako nešpecifikoval. V pondelok tiež zopakoval, že demonštrácie proti jeho vláde sú organizované Západom a ich cieľom je zničiť Srbsko, hoci nikdy neposkytol žiadne dôkazy.
„Naša krajina je vo vážnom nebezpečenstve, ohrozili všetky naše hodnoty, normálny život, každého jednotlivca,“ vyhlásil Vučič.
Nepokoje v Srbsku od minulého týždňa predstavujú závažnú eskaláciu vyše deväť mesiacov trvajúcich pokojných občianskych protestov, na ktorých stáli najmä univerzitní študenti. Spúšťačom protestov bolo zrútenie betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade z 1. novembra 2024, ktoré si vyžiadalo 16 obetí na životoch vrátane viacerých študentov. Nezávislí odborníci a opoziční politici incident pripisujú nedbalosti a korupcii za súčasnej vlády.
V uplynulých dňoch boli počas protestov zadržané a zranené desiatky ľudí a srbská polícia čelí obvineniam z nadmerného použitia sily a svojvoľného zadržiavania demonštrantov, dodáva AP.