Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Smrť mladíka na mopede vyvolala v Lausanne násilné protesty

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: SITA/Cyril Zingaro/Keystone via AP)
TASR

LAUSANNE - Približne 200 ľudí protestovalo násilným spôsobom v noci na utorok vo švajčiarskom meste Lausanne, a to už druhú noc po sebe. Protesty vyvolala smrť tínedžera, ktorý zahynul pri nehode na ukradnutom mopede. Havaroval počas toho, ako ho naháňala polícia, informujeme podľa správy agentúry DPA.

Podľa miestnej polície hádzali prevažne mladí ľudia počas protestu kamene, Molotovove koktaily či petardy a zapaľovali smetné koše. Policajti zase zasiahli vodnými delami a slzotvorným plynom, aby dav spacifikovali. Z miesta neboli hlásení nijakí zranení, zadržaných však bolo sedem osôb.

Smrť mladíka na mopede
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/Cyril Zingaro/Keystone via AP)

Protesty vyvolala smrť 17-ročného mladíka, ktorý sa uplynulú nedeľu pokúsil utiecť polícii na ukradnutom mopede. Obdobná nehoda sa v tomto švajčiarskom meste ležiacom na brehu Ženevského jazera stala už aj v júni. Vtedy na motocykli havarovalo 14-ročné dievča, ktoré taktiež unikalo pred políciou. Dievča pri páde utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo po prevoze do nemocnice.

Viac o téme: SmrťProtestyMopedŠvajčiarskoNásilie
FOTO Smrť mladíka na mopede
