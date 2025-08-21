Pred 57 rokmi vpadli vojská Varšavskej zmluvy do Československa: Takto si to pripomínajú slovenskí politici

BRATISLAVA - Invázia vojsk Varšavskej zmluvy je smutnou historickou udalosťou našich dejín, ktorá na dlhé obdobie ovplyvnila politický život v štáte a osudy ľudí vo vtedajšom Československu. Obrodný proces, na čele ktorého stál Alexander Dubček, stelesňoval túžbu ľudí zmeniť vtedajší skostnatený režim a budovať sociálny štát na základe rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Prezident Peter Pellegrini to vo štvrtok uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
„Tieto historické udalosti sú však aj príbehom o charaktere ľudí, ktorí zotrvali na svojom presvedčení bez ohľadu na to, že stáli zoči-voči tvrdému politickému vojenskému tlaku,“ konštatoval prezident. Ako doplnil, napriek tomu, že obrodný proces bol ukončený inváziou vojsk Varšavskej zmluvy a následnou normalizáciou, ktorá postihla jednu generáciu ľudí, túžba po slobode zotrvala a stala sa hodnotovým motívom pre neskoršiu Nežnú revolúciu.
Dnes podľa hlavy štátu vidíme, že svet okolo nás sa mení. Aby sa dejiny v ich krutej podobe neopakovali, je podľa Pellegriniho dôležité budovať našu štátnosť v rodine demokratických štátov zoskupených v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.
„Budujme medzinárodné postavenie Slovenskej republiky tak, aby sa už nikdy nezopakoval násilný mocenský akt, keď sa na základe sféry vplyvu jednej veľmoci rozhodne o osude celej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú,“ uzavrel prezident.
Okupácia v roku 1968 zničila nádeje na reformu a otvorenú spoločnosť
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri príležitosti 57. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pripomína, že 21. august 1968 je jedným z najtemnejších dní moderných dejín našej krajiny. Zdôrazňuje, že táto okupácia a následná normalizácia zničili nádeje na reformu socializmu a otvorenú spoločnosť. Informovala o tom ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
Ako spresnil predseda ZMOS Jozef Božik, nastúpili dve desaťročia politických čistiek, cenzúry, perzekúcií a emigrácie, počas ktorých boli obmedzované hodnoty, ktoré sú dnes základom našej spoločnosti: demokracia, pravda, spravodlivosť a sloboda. Preto je podľa Božika našou povinnosťou pripomínať si toto výročie nielen ako historickú udalosť, ale aj ako memento pre súčasnosť a budúcnosť. „Upozorňuje nás, že sloboda nie je samozrejmá a že ju môžeme stratiť, ak ju nebudeme chrániť,“ varoval Božik.
ZMOS vyjadruje hlbokú úctu všetkým, ktorí sa postavili okupácii i následnej normalizácii. Ich odvaha, vytrvalosť a schopnosť zachovať pravdu a nádej sú pre nás podľa združenia trvalým záväzkom. „Dnes, keď sme opäť svedkami vojenskej agresie v Európe, je odkaz roku 1968 aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Žiadny národ nesmie byť zbavený práva rozhodovať o svojej budúcnosti,“ apeluje Božik.
Hnutie Slovensko si pripomína 21. august 1968 ako memento straty slobody
Vo štvrtok si pripomíname 57 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Tento tragický deň v roku 1968 znamenal koniec pokusu o demokratizáciu spoločnosti a začiatok dlhých rokov neslobody, útlaku a podriadenosti Moskve. Hnutie Slovensko si pripomína toto výročie ako memento straty slobody, obetí nevinných ľudí a varovanie pred okupáciou cudzej moci.
„August 1968 je odkazom minulosti, že nesloboda prichádza v tankoch a klamstvách,“ uviedol líder hnutia a poslanec parlamentu Igor Matovič. Poslanci hnutia si vo štvrtok uctia obete invázie položením venca pri Hlavnej pošte na Námestí SNP v Bratislave (pri pamätnej tabuli Petra Legnera).
Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, KÚ, Za ľudí) v tejto súvislosti pripomína, že tak ako v roku 1968 existovali kolaboranti, ktorí vítali okupantov, aj dnes máme politikov, ktorí „drukujú vojnovým zločincom“ a oslabujú dôveru v demokratické hodnoty. Remišová preto varuje, že je morálnou povinnosťou demokratických síl spoločne sa postaviť proti novodobým kolaborantom a vrátiť Slovensko na demokratickú mapu Európy.
August 1968 je symbolom toho, ako ľahko môžu byť naše práva potlačené
Od odchodu vojsk Varšavskej zmluvy zo Slovenska uplynulo už 24 rokov a nová generácia vyrástla v slobode. Možno ju dnes považuje za niečo samozrejmé, preto by sme nemali zabúdať a v kontexte súčasnosti si treba stále pripomínať, že aj 21. august je symbolom toho, ako ľahko môžu byť naše základné práva potlačené a ako ľahko vieme o našu slobodu prísť. Opozičné parlamentné KDH to uviedlo pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
„Aj pred 57 rokmi nás chcel nedemokratický komunistický režim ochrániť pred ‚hrozbou‘ slobody a vplyvu ‚nepriateľského‘ slobodného sveta. Aj vtedy sa chodili čelní predstavitelia radiť do Moskvy. Vzhliadali na ešte fungujúci sovietsky nedemokratický režim ako na svoj vzor a najmä bojovali o svoju záchranu. Im nešlo o lepší život vlastného národa, ale o udržanie sa pri moci. Za každú cenu,“ podotkli kresťanskí demokrati.
Členovia KDH a Kresťanskodemokratická mládež Slovenska si vo štvrtok uctia pamiatku obetí okupácie 1968 položením venca pri Pamätnej tabuli obetiam invázie na budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.
Udalosti 21. augusta 1968 sú mementom, že sloboda nie je samozrejmosť
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) si dnes pripomína 57. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Tento deň je symbolom toho, ako cudzie mocnosti dokážu násilím zastaviť slobodu a demokratické ambície krajiny. SaS pripomína, že udalosti 21. augusta 1968 sú mementom, že sloboda nie je samozrejmosť.
„Musíme ju chrániť každý deň - aj tým, že odmietneme ruskú propagandu a autoritárske praktiky, ktoré dnes ohrozujú nielen Ukrajinu, ale aj demokratické základy Slovenska,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS).