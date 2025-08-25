Sexi tanec na tureckej vlajke: VIDEO Turistka má teraz problémy s úradmi! Hrozí jej väzenie

ANKARA - V Turecku vyvolalo pobúrenie video cudzinky, ktorá tancovala pri tureckej vlajke. Prokuratúra začala trestné stíhanie pre urážku štátnych symbolov.
Incident v Nevşehire
Turecké úrady spustili vyšetrovanie po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavili zábery cudzej turistky, ktorá predvádzala pole dance na stožiari s národnou vlajkou v provincii Nevşehir v regióne Kapadócia.
Guvernérsky úrad vo štvrtok uviedol, že bezpečnostné zložky okamžite preverili incident po jeho zverejnení na spravodajských portáloch a sociálnych sieťach.
Hrozia roky väzenia
Prípad už prevzala prokuratúra v Nevşehire, ktorá začala trestné stíhanie podľa článkov 300 a 301 tureckého trestného zákona. Tieto paragrafy kriminalizujú znevažovanie štátnych symbolov a zhadzovanie tureckého národa či jeho inštitúcií.
Guvernérsky úrad vo vyhlásení zdôraznil: „Tento poľutovaniahodný incident považujeme za prejav neúcty k národným a duchovným hodnotám našej krajiny. Vec je sledovaná s maximálnou citlivosťou a dôslednosťou.“
Prísne paragrafy
Podľa článku 300 hrozí za urážku tureckej vlajky trest odňatia slobody od jedného do troch rokov. Článok 301 stanovuje trest šesť mesiacov až dva roky za znevažovanie tureckého národa či štátnych inštitúcií. Na stíhanie podľa článku 301 je však potrebný súhlas ministerstva spravodlivosti.