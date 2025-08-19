Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Slávna speváčka ako SEXI diskoguľa: Ups, veď ti vidno VŠETKO!

Dua Lipa Zobraziť galériu (23)
Dua Lipa (Zdroj: SITA)


HOLLYWOOD - Dua Lipa oslávila 30. narodeniny vo veľkom štýle. Na Ibize zažiarila v striebornej róbe, ktorá pripomínala diskoguľu a ukázala v nej doslova všetko!

Popová hviezda Dua Lipa vstúpila do klubu tridsiatnikov vo veľkom štýle. Speváčka, ktorá sa nikdy nebála odvážnych módnych kreácií, opäť dokázala, že jej štýl nemá hraníc. Tentoraz siahla po neuveriteľne sexi šatách, v ktorých doslova žiarila ako hviezda večera.

Fanúšikom sa ukázala v odvážnej striebornej róbe, ktorá okamžite pritiahla všetky pohľady. Model, pripomínajúci rozžiarenú diskoguľu, bol stelesnením extravagancie aj ženskosti – vysoké rozparky odhaľovali jej dlhé nohy, rafinovane odhalené boky pôsobili zvodne, a jemný priesvitný efekt dodával outfitu neprehliadnuteľný nádych provokácie. V tomto looku jednoducho ukázala doslova všetko.

Na Instagrame sa speváčka poďakovala aj návrhárovi: „Môj najlepší kamarát mi ušil brutálne šaty na ďalšiu dokonalú noc... všetci povedzte ďakujem Giuliiiiiiii." Svoje narodeniny oslávila na Ibize v kruhu najbližších. 

