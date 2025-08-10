Sexi Jessica Alba (44) v plavkách: TOTO TELO si teraz hýčka hviezda Top Gunu!

MIAMI - Začiatkom roka šokovali verejnosť správ yo tom, že manželstvo Jessicy Alby (44) a jej dlhoročného manžela Casha Warrena (46) je v troskách. Vo februári potom herečka podala žiadosť o rozvod. Aktuálne má už hviezda nového partnera - chodí s hviezdou filmu Top Fun: Maverick, Dannym Ramirezom. A aha, toto telo si herec hýčka!
Herečka Jessica Alba (44), známa z filmov Sin City či Fantastická štvorka, momentálne relaxuje v slnečnom Miami. Vo chvíli, keď sa rozhodla schladiť v bazéne, oblečená len v žiarivo červených bikinách, padla nejednému prizerajúcemu sánka. Dokonale vypracovaná postava, žiarivý úsmev a uvoľnená nálada dokazujú, že vek je pre Jessicu len číslo.
Manželstvo jej NEVYŠLO, no opäť žiari: Slávna herečka to KONEČNE potvrdila... BOZKY s kolegom!
Hviezda sa len nedávno rozviedla so svojím dlhoročným manželom Cashom Warrenom, no dlho sama nezostala. Jej srdce si získal herec Danny Ramirez, známy z hitu Top Gun: Maverick. A hoci sa hovorí, že medzi bývalým a súčasným partnerom veľká láska nepanuje, na jednom by sa určite zhodli – Jessica Alba je aj po štyridsiatke neskutočne sexi a jej šarm len tak niečo neprekoná.
