Senát v Kalifornii schválil zmenu volebných obvodov v prospech demokratov

LOS ANGELES - Senát v americkom štáte Kalifornia schválil vo štvrtok zmenu volebných obvodov. Schválenie „prekreslenia“ politickej mapy by mal demokratom priniesť viac mandátov v budúcoročných voľbách do Snemovne reprezentantov, informujeme podľa správy agentúry Reuters.
Podľa demokratov ide o reakciu na podobný postup v štáte Texas, kde by zmena volebných obvodov mala naopak pomôcť republikánom úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. V Snemovni reprezentantov majú republikáni aktuálne tesnú väčšinu. Republikáni vrátane Trumpa podľa Reuters otvorene uznali, že snaha Texasu má za cieľ posilniť ich politický vplyv tým, že pomôže túto tesnú väčšinu v Snemovni zachovať. Voľby, ktoré sa už teraz ukazujú ako tesné, sa budú konať v novembri 2026.
Zákony ešte musí v oboch štátoch posúdiť druhá zákonodarná komora
Schválený návrh by mohol kalifornským demokratom vyniesť až päť mandátov navyše v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami. To je rovnaký počet mandátov, ktoré by mohli získať navyše republikáni v prípade, že svoju zmenu hraníc volebných obvodov schváli Texas. Zákony ešte musí v oboch štátoch posúdiť druhá zákonodarná komora – v Kalifornii Snemovňa reprezentantov, v Texase Senát. V Kalifornii majú v štátnom parlamente prevahu demokrati, v Texase republikáni, pripomína Reuters.
Texaskí demokrati sa pokúsili zabrániť prekresleniu obvodov tým, že utiekli zo štátu, aby tamojšia Snemovňa reprezentantov nebola uznášaniaschopná. Nakoniec sa však v pondelok do Austinu vrátili a tamojšia dolná komora parlamentu návrh republikánov schválila v stredu. Volebné obvody sa v USA zvyčajne „prekresľujú“ každých desať rokov po sčítaní ľudu. Zmeny hraníc majú byť založené práve na týchto údajoch – cieľom je, aby volebné obvody presne reprezentovali ľudí, ktorí tam žijú.
Súboj medzi Texasom a Kaliforniou môže byť len začiatkom
Demokrati vnímajú súčasné snahy o zmenu hraníc volebných obvodov – presadzované po piatich rokoch od sčítania ľudu – ako otvorený pokus posilniť Republikánsku stranu a pomôcť jej udržať si tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov v budúcoročných voľbách, konaných v polovici funkčného obdobia súčasného prezidenta. Súboj medzi Texasom a Kaliforniou však môže byť len začiatkom, píše Reuters. Ostatné štáty ovládané republikánmi vrátane Ohia, Floridy, Indiany a Missouri pokračujú v úsilí o prerozdelenie volebných obvodov alebo o tom uvažujú, rovnako ako štáty ovládané demokratmi - napríklad Maryland a Illinois.