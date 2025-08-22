Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

Senát v Kalifornii schválil zmenu volebných obvodov v prospech demokratov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/J. Scott Applewhite)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LOS ANGELES - Senát v americkom štáte Kalifornia schválil vo štvrtok zmenu volebných obvodov. Schválenie „prekreslenia“ politickej mapy by mal demokratom priniesť viac mandátov v budúcoročných voľbách do Snemovne reprezentantov, informujeme podľa správy agentúry Reuters.

Podľa demokratov ide o reakciu na podobný postup v štáte Texas, kde by zmena volebných obvodov mala naopak pomôcť republikánom úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. V Snemovni reprezentantov majú republikáni aktuálne tesnú väčšinu. Republikáni vrátane Trumpa podľa Reuters otvorene uznali, že snaha Texasu má za cieľ posilniť ich politický vplyv tým, že pomôže túto tesnú väčšinu v Snemovni zachovať. Voľby, ktoré sa už teraz ukazujú ako tesné, sa budú konať v novembri 2026.

Zákony ešte musí v oboch štátoch posúdiť druhá zákonodarná komora

Schválený návrh by mohol kalifornským demokratom vyniesť až päť mandátov navyše v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami. To je rovnaký počet mandátov, ktoré by mohli získať navyše republikáni v prípade, že svoju zmenu hraníc volebných obvodov schváli Texas. Zákony ešte musí v oboch štátoch posúdiť druhá zákonodarná komora – v Kalifornii Snemovňa reprezentantov, v Texase Senát. V Kalifornii majú v štátnom parlamente prevahu demokrati, v Texase republikáni, pripomína Reuters.

Texaskí demokrati sa pokúsili zabrániť prekresleniu obvodov tým, že utiekli zo štátu, aby tamojšia Snemovňa reprezentantov nebola uznášaniaschopná. Nakoniec sa však v pondelok do Austinu vrátili a tamojšia dolná komora parlamentu návrh republikánov schválila v stredu. Volebné obvody sa v USA zvyčajne „prekresľujú“ každých desať rokov po sčítaní ľudu. Zmeny hraníc majú byť založené práve na týchto údajoch – cieľom je, aby volebné obvody presne reprezentovali ľudí, ktorí tam žijú.

Súboj medzi Texasom a Kaliforniou môže byť len začiatkom

Demokrati vnímajú súčasné snahy o zmenu hraníc volebných obvodov – presadzované po piatich rokoch od sčítania ľudu – ako otvorený pokus posilniť Republikánsku stranu a pomôcť jej udržať si tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov v budúcoročných voľbách, konaných v polovici funkčného obdobia súčasného prezidenta. Súboj medzi Texasom a Kaliforniou však môže byť len začiatkom, píše Reuters. Ostatné štáty ovládané republikánmi vrátane Ohia, Floridy, Indiany a Missouri pokračujú v úsilí o prerozdelenie volebných obvodov alebo o tom uvažujú, rovnako ako štáty ovládané demokratmi - napríklad Maryland a Illinois.

Viac o téme: DemokratiKaliforniaUSAVolebné obvody
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

USA zaviedli ďalšie sankcie:
USA zaviedli ďalšie sankcie: Zamerané sú proti iránskemu režimu
Zahraničné
Maroš Šefčovič
Európska únia a USA vydali spoločné vyhlásenie k vzájomnému obchodu a clám, uviedol Šefčovič
Zahraničné
USA a Európska únia
USA a Európska únia uzavreli obchodnú dohodu: Potvrdili 15-percentné clo na autá alebo čipy
Zahraničné
Kennedyho v USA kritizujú
Kennedyho v USA kritizujú za lži o vakcínach a ohrozovanie verejného zdravia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Prominenti
Návrhy zákonov o financovaní škôl sú v rozpore s ústavnými pravidlami a slobodami rodičov a detí
Návrhy zákonov o financovaní škôl sú v rozpore s ústavnými pravidlami a slobodami rodičov a detí
Správy
Veľký deň herca Vlada Kobielskeho, dočkal sa: Sťahovanie! Aha na tú krásu
Veľký deň herca Vlada Kobielskeho, dočkal sa: Sťahovanie! Aha na tú krásu
Prominenti

Domáce správy

Vláda sa v tomto
Vláda sa v tomto týždni zíde už po druhýkrát: Rokovať bude o školských návrhoch, schváliť má aj zmeny vo financovaní
Domáce
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo:
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo: TOTO je hlas väčšiny pri našom odchode z EÚ a NATO! Šokujúce čísla
Domáce
AKTUÁLNE Ďalší útok na
AKTUÁLNE Ďalší útok na ropovod Družba! Prečerpávanie sa čoskoro zastaví
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Zomrela iba 10-ročná Izabelka, šoféroval opitý bývalý REPREZENTANT! Mrazivé očité SVEDECTVO
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Zomrela iba 10-ročná Izabelka, šoféroval opitý bývalý REPREZENTANT! Mrazivé očité SVEDECTVO
Galanta

Zahraničné

Policajti hliadkujú po tom,
Zadržanie pri lúpeži sa zmenilo na drámu: Policajta zastrelil páchateľ jeho vlastnou služobnou zbraňou
Zahraničné
Oblasť Drakeovho prielivu postihlo
Oblasť Drakeovho prielivu postihlo silné zemetrasenie
Zahraničné
Erika Menendeza neprepustia ani
Erika Menendeza neprepustia ani 35 rokov od vraždy rodičov, rozhodol súd v USA
Zahraničné
Pri nových izraelských útokoch
Pri nových izraelských útokoch hlásia vysoké počty obetí
Zahraničné

Prominenti

Millie Bobby Brown, Jake
KRÁSNA novinka mladučkej herečky (21): S manželom si ADOPTOVALI dieťa!
Zahraniční prominenti
Slováček po smrti Aničky:
Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Domáci prominenti
Ťažké obdobie Mamby Dashy:
Ťažké obdobie Mamby Dashy: Trpí chronickým ochorením... Čaká ju LIEČBA!
Domáci prominenti
Miloš Kopecký
Prekliate dedičstvo Kopeckého (†73): Jedna dcéra spáchala samovraždu, druhá skončila na psychiatrii!
Osobnosti

Zaujímavosti

Tajný ruský projekt! Po
Tajný ruský projekt! Po 25 rokoch unikli informácie o vývoji teleportácie a stroji času
Zaujímavosti
Vodič sôsobil dve nehody
Bizár na cestách v Bratislave: Vodič spôsobil nehodu, odišiel a vzápätí nabúral opäť
Zaujímavosti
Nečakaná bolesť pod ľavým
Nečakaná bolesť pod ľavým rebrom: Čo ju spôsobuje a kedy spozornieť?
vysetrenie.sk
Baba Vanga opäť prehovorila
Baba Vanga opäť prehovorila zo záhrobia: Tieto znamenia zverokruhu čaká do roku 2026 veľké bohatstvo
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Nepoistené autá čaká ťažká budúcnosť: Poistku vám už skontrolujú aj pri STK!
Nepoistené autá čaká ťažká budúcnosť: Poistku vám už skontrolujú aj pri STK!
Slováci sú nespokojní s financiami: Nové čísla ukázali tvrdú realitu!
Slováci sú nespokojní s financiami: Nové čísla ukázali tvrdú realitu!
Ťahá vojna ruskú ekonomiku ku dnu? Rusov zrejme čakajú vyššie dane a škrty!
Ťahá vojna ruskú ekonomiku ku dnu? Rusov zrejme čakajú vyššie dane a škrty!

Šport

VIDEO Strelecké trápenie na Tehelnom poli: Slovan si vylámal zuby a bude kresať náskok!
VIDEO Strelecké trápenie na Tehelnom poli: Slovan si vylámal zuby a bude kresať náskok!
Európska liga
Takto sa správa pravý kapitán tímu: Lukáš Haraslín prihrával na víťazný gól Sparty Praha
Takto sa správa pravý kapitán tímu: Lukáš Haraslín prihrával na víťazný gól Sparty Praha
Konferenčná liga
FOTO Slávna športová moderátorka potešila fanúšikov: Ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Slávna športová moderátorka potešila fanúšikov: Ukázala dokonalú postavu v plavkách
Ostatné
Napriek prehre bol Weiss s hrou Slovana spokojný: Náš najlepší výkon od začiatku sezóny
Napriek prehre bol Weiss s hrou Slovana spokojný: Náš najlepší výkon od začiatku sezóny
Európska liga

Auto-moto

Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Hľadám prácu
Ako sa zbaviť prokrastinácie pomocou metódy „2 minúty“
Ako sa zbaviť prokrastinácie pomocou metódy „2 minúty“
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Výber receptov

Technológie

Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Aplikácie a hry
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Hackeri stratili kontrolu. Zdrojový kód jedného z najnebezpečnejších Android vírusov unikol na internet
Bezpečnosť
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Netflix končí august vo veľkom štýle. Tieto filmové a seriálové novinky si rozhodne nemôžeš nechať ujsť!
Filmy a seriály
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Európska únia ti chce čítať všetky správy. Stojíme na križovatke, ktorá nás môže vrhnúť do digitálnej temnoty
Bezpečnosť

Bývanie

Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili vlastný domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili vlastný domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!

Pre kutilov

Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Z malých dievčatiek, nádherné mladé dámy: Dcéry týchto známych Sloveniek, boli kedysi označované za najkrajšie deti showbiznisu, spoznali by ste ich dnes?
Slovenské celebrity
Z malých dievčatiek, nádherné mladé dámy: Dcéry týchto známych Sloveniek, boli kedysi označované za najkrajšie deti showbiznisu, spoznali by ste ich dnes?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo:
Domáce
PRIESKUM nastavil Slovákom zrkadlo: TOTO je hlas väčšiny pri našom odchode z EÚ a NATO! Šokujúce čísla
Rusko plánuje rozdeliť Ukrajinu
Zahraničné
Ruské ciele na Ukrajine: TOTO územie chce Putin získať za každú cenu, ide o KĽÚČOVÚ oblasť!
AKTUÁLNE Ďalší útok na
Domáce
AKTUÁLNE Ďalší útok na ropovod Družba! Prečerpávanie sa čoskoro zastaví
MIMORIADNY ONLINE Ďalší dronový
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ďalší dronový útok Ukrajiny: Rusko vystavuje ukrajinských civilistov sexuálnemu mučeniu

Ďalšie zo Zoznamu