Slovenská pošta urobila nekompromisný ŠKRT: Trumpove clá stopnú väčšinu balíkov do USA!

BRATISLAVA - Zdá sa že iniciatíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahne do našich životov ešte viac, ako sme si prvotne uvedomovali. Jeho dovozové clá totiž spúšťajú sekundárne procesy a Európa reaguje. Slovenské inštitúcie nie sú výnimkou a je medzi nimi aj Slovenská pošta. Tá po vzore zahraničných krajín pristupuje k zásadnému obmedzeniu!
Na obmedzenie, ktoré zavedie Slovenská pošta, upozornil v predstihu Denník N. Už o pár dní pocítia negatívum ciel samotní Slováci, ktorí rodinám a blízkym do zahraničia v USA pravidelne niečo posielali. Balíky však dostanú zásadnú stopku, no nie všetky.
Krátko na to bolo oznámené aj to, že po vzore Česka a Slovenska prijímanie balíkov do USA pozastavuje aj Nemecká pošta. "Po 22. auguste musia Deutsche Post a DHL Paket na prechodný čas prestať prijímať a prevážať balíky a tovar do USA," uviedla na svojom webe známa skupina DHL.
Všetko začne už v pondelok
Už od pondelka 25. augusta totiž pošta pristupuje k zastaveniu prijímania balíkov do Spojených štátov amerických (USA). Dôvod je prostý - clá. Štátna distribučná inštitúcia takto reaguje na colnú politiku v USA a tá má vstúpiť do platnosti už v piatok 29. augusta.
Ruší sa tak niekoľko rokov trvajúci bezcolný dovoz tovarov. Po novom sa zakazuje dovoz tovarov v hodnote do 800 dolárov, čo je asi 690 eur. Hodnotovo tak ide o drvivú väčšinu balíkov, ktoré Slováci do USA blízkym posielali.
Ideme na to prísnejšie, ako naši susedia
Pošta tak nasleduje svoju českú sesterskú inštitúciu, kde to však nie je až také prísne. Naša pošta do USA príjme len zásielky s dokumentmi v tlačenej forme a nebude prijímať darčeky, ktoré si ľudia posielajú súkromne. V Česku, narozdiel od nás, vybavia takéto darčeky s hodnotou do 100 dolárov. To je priblížne 86 eur.
Pošta ako dôvod uviedla nutnosť vyriešiť colné poplatky už pri samotnom podaní zásielky. To je zároveň dôvodom, prečo sa k obmedzeniu pristupuje ešte pred samotným zavedením colnej politiky v USA.