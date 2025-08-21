USA a Európska únia uzavreli obchodnú dohodu: Potvrdili 15-percentné clo na autá alebo čipy

WASHINGTON, BRUSEL - Spojené štáty a Európska únia dnes uzavreli rámcovú obchodnú zmluvu. Tá potvrdzuje predbežnú ústnu dohodu, na ktorej sa obe strany zhodli v júli. Zahŕňa okrem iného 15-percentný strop pri clách na väčšinu dovozov z EÚ do USA vrátane automobilov, liečiv, polovodičov a dreva. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré obe strany zverejnili. V prípade automobilov ide o zníženie z aktuálnej úhrnnej sadzby 27,5 percenta, v prípade čipov americký prezident Donald Trump hovorí o možnosti uvaliť na dovoz z väčšiny krajín 100-percentné clo. Tomu sa podľa dohody EÚ vyhne.
Podľa únijného komisára pre obchod Maroša Šefčoviča by alternatívou k uzavretej dohode bola obchodná vojna s mimoriadne vysokými clami a politická eskalácia. "To by ohrozilo pracovné miesta, rast a podniky na oboch stranách Atlantiku," uviedol Šefčovič.
Vo vyhlásení obe strany uviedli prijaté záväzky, vrátane sľubu EÚ odstrániť clá na všetky priemyselné výrobky z USA a poskytnúť preferenčný prístup na trh pre širokú škálu poľnohospodárskych výrobkov z USA.
Washington podnikne kroky na zníženie súčasných ciel vo výške 27,5 percenta na dovoz automobilov a automobilových dielov, akonáhle Brusel zavedie legislatívu potrebnú na vykonanie sľúbeného zníženia ciel na americký tovar.
Únia sa zaviazala k nákupu skvapalneného plynu
Únia sa tiež zaväzuje k nákupu amerického skvapalneného zemného plynu (LNG), ropy a produktov jadrovej energie v hodnote 750 miliárd dolárov do roku 2028. Európske podniky majú investovať 600 miliárd dolárov do strategických sektorov v USA do roku 2028.
EÚ podľa vyhlásenia plánuje významné zvýšenie nákupov vojenského vybavenia zo Spojených štátov, a to "s podporou a za pomoci americkej vlády". "Tento záväzok odráža spoločnú strategickú prioritu prehĺbiť transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, posilniť interoperabilitu NATO a zabezpečiť, aby európski spojenci boli vybavení najmodernejšími a najspoľahlivejšími obrannými technológiami, ktoré sú k dispozícii," stojí vo vyhlásení.
Dohoda zahŕňa aj spoluprácu v oblastiach ako umelá inteligencia (AI), kybernetická bezpečnosť alebo ochrana technológií. Spojené štáty a Európska únia sa v posledných rokoch stretávajú s konkurenciou Číny, s čím sa spájajú obavy z krádeží technológií. Obe strany sa zaviazali k znižovaniu takzvaných netarifných prekážok a k vzájomnému uznávaniu štandardov v rôznych priemyselných odvetviach.
Americký prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámili dohodu 27. júla na Trumpovom luxusnom golfovom ihrisku v Turnberry v Škótsku po hodinovom rokovaní, ktoré nasledovalo po mesiacoch rokovania.