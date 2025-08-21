USA zaviedli ďalšie sankcie: Zamerané sú proti iránskemu režimu

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila vo štvrtok nové sankcie zamerané proti iránskemu režimu. Postihy sa vzťahujú na 13 subjektov sídliacich v Hongkongu, Číne, Spojených arabských emirátoch či na Marshallových ostrovoch, ako aj osem plavidiel. Oznámilo to americké ministerstvo financií, píše Reuters.
Nové postihy sa týkajú gréckeho občana Antoniosa Margaritisa a jeho siete spoločností a plavidiel, ktoré boli podľa vyjadrenia amerického ministerstva financií zapojené do exportu iránskej ropy v rozpore s už zavedenými sankciami. Vzťahujú sa taktiež na hongkonské spoločnosti Ares Shipping a Hong Kong Hangshun Shipping a firmu Comford Management na Marshallových ostrovoch. Cielené sú aj na tankery na prepravu ropy, a to konkrétne lode Adeline G a Kongm plaviace sa pod panamskou vlajkou a loď Lafit plaviacu sa pod vlajkou Svätého Tomáša a Princovho ostrova.
Sankcie na čínskych prevádzkovateľov ropných terminálov
Americké ministerstvo zahraničných vecí samostatne informovalo, že uvalilo sankcie na dvoch čínskych prevádzkovateľov ropných terminálov a skladov. Podľa tohto rezortu sa zaoberali dovozom iránskej ropy do zahraničia na tankeroch, na ktoré sa už vzťahovali skoršie americké sankcie. Irán pozastavil rokovania o jadrovej dohode s Washingtonom po tom, ako Izrael a následne aj USA zaútočili v júni na jeho jadrové zariadenia. Zámerom rokovaní malo byť, aby Teherán obmedzil svoje jadrové ambície výmenou za zmiernenie sankcií.