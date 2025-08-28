Koniec súkromia?! Brusel prišiel s ďalšími novinkami: Chce sledovať naše správy na WhatsAppe a Messengeri

BRUSEL – V Európskej únii sa opäť rozprúdila vášnivá debata o súkromí na internete. Návrh legislatívy známy ako Chat Control počíta s tým, že by sa skenoval obsah všetkých správ, e-mailov či súborov, ktoré používatelia posielajú cez online služby. Brusel argumentuje ochranou detí, no kritici varujú, že ide o bezprecedentný zásah do súkromia miliónov Európanov.
Podľa návrhu by mali poskytovatelia aplikácií – či už WhatsApp, Messenger, cloudové úložiská alebo sociálne siete – povinnosť automaticky prehľadávať obsah komunikácie ešte pred jej odoslaním.
Ak by algoritmus odhalil nezákonný materiál, napríklad detskú pornografiu či zneužívanie neplnoletých, systém by okamžite nahlásil podozrivú komunikáciu príslušným orgánom.
Z právneho hľadiska by teda správy zostali šifrované, no z praktického pohľadu by to stratilo zmysel – samotné zariadenie by ich muselo otvoriť a vyhodnotiť ešte pred odoslaním. Kritici to prirovnávajú k situácii, ako keby pošta otvorila každý list a kontrolovala jeho obsah.
Ochrana detí alebo masové sledovanie?
Zástancovia návrhu tvrdia, že ide o dôležitý nástroj na boj s kybernetickými predátormi. Najhlasnejšie ho presadzuje Dánsko, ktoré si Chat Control zaradilo medzi priority svojho predsedníctva v Rade EÚ.
Odborníci na kyberbezpečnosť a ochranu súkromia však upozorňujú na množstvo rizík. Systém by mohol zahltiť úrady falošnými hláseniami a odkloniť pozornosť od skutočne nebezpečných prípadov. Navyše, skutoční kriminálnici by sa mohli ľahko vyhnúť kontrole – napríklad prihlásením sa cez VPN do služieb mimo Európskej únie, kde by pravidlá neplatili. História zároveň pozná prípady, keď podobné technológie zneužívali autoritárske režimy či dokonca bezpečnostné firmy na šikanovanie bežných občanov.
O návrhu má Rada EÚ hlasovať 14. októbra. Aj keby Rada návrh posunula ďalej, definitívne slovo má Európsky parlament. Ten sa už v minulosti postavil proti plošnému monitorovaniu. Chat Control nie je na stole prvýkrát – Brusel sa o jeho presadenie pokúšal už v roku 2022. Tentoraz je však šanca na jeho schválenie vyššia, pretože téma boja proti kybernetickej kriminalite je medzi členskými štátmi veľmi silná.