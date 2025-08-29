O zapojenie do obranného programu SAFE požiadalo 19 krajín, uviedla šéfka EK

RIGA/BRUSEL - O zapojenie do nového finančného nástroja Európskej únie SAFE, ktorý umožní pôžičky na vojenské vybavenie, požiadalo 19 krajín, oznámila dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri návšteve Lotyšska. Je medzi nimi aj Česko. Komisia podľa nej dostala žiadosti o financovanie na celých 150 miliárd eur (3,7 bilióna korún) dostupných pre program.
Európska únia sa podľa von der Leyenovej snaží posilňovať ukrajinskú obranu, zároveň však musí prevziať zodpovednosť aj za vlastnú bezpečnosť a obranu. V tejto súvislosti ocenila úsilie Lotyšska, ktoré vydáva na obranu jednu z najvyšších súm v rámci NATO.
"Mám radosť, že o zapojenie do SAFE požiadalo 19 štátov vrátane Lotyšska. Investujeme spoločne, investujeme viac a investujeme európsky," vyhlásila šéfka európskej exekutívy na spoločnej tlačovej konferencii s lotyšskou premiérkou Evikou Siliňovou. V Lotyšsku von der Leyenová navštívila okrem iného továreň na výrobu dronov.
Cesta do Lotyšska je prvou z radu návštev, ktoré predsedníčka EK v najbližších dňoch podnikne po krajinách zdieľajúcich hranice s Ruskom a Bieloruskom. V Lotyšsku, Fínsku, Estónsku, Poľsku, Litve, Bulharsku a Rumunsku má plán riešiť najmä obranu a bezpečnosť.