EÚ si vyhradila suverénne právo regulovať činnosť technologických gigantov

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok uviedla, že má „suverénne právo“ regulovať činnosť technologických gigantov na území Európskej únie (EÚ). Odmietla zároveň tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že európske pravidlá nespravodlivo znevýhodňujú americké firmy, informujeme podľa správy agentúry AFP.
EÚ prostredníctvom Nariadenia o digitálnych trhoch (DMA) a Nariadenia o digitálnych službách (DSA) prijala obsiahle pravidlá cielené na aktivity technologických gigantov. Americký prezident v pondelok bez priameho menovania EÚ pohrozil uvalením nových ciel na krajiny, ktoré chcú svojimi zákonmi „poškodiť“ americké technologické firmy. Urobil to len niekoľko dní po tom, čo strany zverejnili podrobnosti o vzájomnej obchodnej dohode.
Podľa kritikov zo Spojených štátov ide o cenzúru
„Je suverénnym právom EÚ a jej členských štátov regulovať hospodárske činnosti na našom území, ktoré sú v súlade s našimi demokratickými hodnotami,“ povedala novinárom hovorkyňa EK Paula Pinhová. „Pokiaľ ide o vyhlásenia prezidenta Trumpa o zameriavaní sa na americké spoločnosti, môžeme to jednoznačne vyvrátiť,“ pokračoval hovorca EK Thomas Regnier. EÚ podľa DSA nariaďuje platformám pozastaviť činnosť používateľov, ktorí často zdieľajú nelegálny obsah, napríklad nenávistné prejavy. Podľa kritikov zo Spojených štátov ide o cenzúru. „Tvrdenia, že DSA je nástrojom cenzúry, sú úplne nesprávne a úplne nepodložené,“ dodal Regnier.
EÚ už niekoľkokrát udelila vysoké pokuty americkým technologickým gigantom vrátane spoločností Meta a Apple na základe porušení digitálnych pravidiel. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič minulý týždeň trval na tom, že Brusel úspešne „vyradil tieto otázky z obchodných rokovaní“ s Washingtonom a že „regulačná autonómia“ EÚ nebola predmetom diskusie.