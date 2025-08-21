Trump sa opäť vyznamenal, TOTO povedal v živom vysielaní! Široká verejnosť sa na tom zábava

WASHINGTON – V Bielom dome sa začiatkom týždňa rozbehla diskusia o hlasovaní počas volieb. Jednou z tém bolo aj čoraz populárnejšie hlasovanie poštou. Americký prezident sa výrazne stavia proti tejto metóde. Keď spomínal, ako hlasoval počas posledných prezidentských volieb, novinárov zaskočil istý nepresný detail.
V pondelok 18. augusta sa stal americkým prezident Donald Trump opäť raz terčom kritiky. Keď sa rozhovoril o tom, ako počas posledných volieb odovzdal svoj hlasovací lístok, novinári ihneď poukázali na jeden nepravdivý detail.
Trumpova verzia
"Pýtali sa ma na evidenčné číslo vozidla. Tak som odpovedal, že neviem, či ho vôbec mám," hovorí prekvapený Trump. Podľa prezidenta mali zareagovať nasledovne: "Pane, ale vy ho musíte mať!"
Trump už ale neprezradil, kde sa táto situácia mala odohrať. Už skôr povedal, že v čase prezidentských volieb odovzdal hlas vo svojom novom domovskom štáte na Floride. Podľa zákona sa tu ale od každého voliča vyžaduje, aby predložil preukaz totožnosti s fotografiou, prípadne doklad minimálne s podpisom, keď tam už fotografia nie je, píše BuzzFeed.
Pýtali si vodičský preukaz
Na vzoroch tabuliek s evidenčným číslom (ŠPZ) ale nie je uvedená fotografia, ani podpis majiteľa. Na druhej strane, vodičský preukaz musí obsahovať obidve identifikácie. Zrejme to chceli ako doklad totožnosti aj od prezidenta.
V prípade iného štátnika by to zrejme zostalo bez odozvy, ale široká americká verejnosť doslova využila tento prešľap a jeho výsmechy na faux pas predchodcu Bidena sa teraz obrátili proti nemu.
"Keby sa tohto dopustil Biden, už by to bolo vo večerných správach," poznamenal obyvateľ New Yorku Mark.
Ďalší obyvateľ Floridy len poznamenal, že toto bola úplná hlúposť: "Som obyvateľ Floridy a viac ako 20 rokov registrovaný volič. Volil som tu viackrát ako on. Nikdy sa ma pri hlasovaní nepýtali na ŠPZ. Toto (v podaní Trumpa) je čistý nezmysel."