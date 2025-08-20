Obrovská blamáž: Trump netušil, že má zapnutý mikrofón! TOTO si naozaj myslí o Putinovi

WASHINGTON - V Bielom dome sa počas multilaterálneho stretnutia odohral moment, ktorý prezident USA Donald Trump určite neplánoval. Jeho mikrofón zostal zapnutý a zachytil dôverný rozhovor s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Svet sa tak nečakane dozvedel, čo si americký líder v skutočnosti myslí o šéfovi Kremľa.
„Chce so mnou dohodu“
Podľa záznamu, ktorý sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, Trump Macronovi povedal: „Myslím, že chce so mnou uzavrieť dohodu. Chápeš? Znie to šialene, ale verím tomu.“ Slová padli na začiatku rokovania, na ktorom sa okrem Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zúčastnil aj nemecký kancelár Friedrich Merz.
O zmene tónu voči Zelenskému
Samotné rokovanie medzi Trumpom a Zelenským sa nieslo v nečakane zmierlivej atmosfére – na rozdiel od ich predchádzajúceho, veľmi napätého stretnutia v Bielom dome. Obaja lídri tentoraz dali najavo ochotu uvažovať o spoločnom stretnutí s Vladimirom Putinom.
Na otázku, či by sa americká podpora Ukrajiny skončila, ak by rokovania zlyhali, Trump reagoval: „Nikdy to nie je koniec cesty. Ľudia zomierajú a my chceme, aby to prestalo.“
„Putin chce, aby to skončilo“
Trump sa netajil optimizmom ani voči samotnému ruskému prezidentovi: „Poznám prezidenta, poznám aj seba a myslím si, že Vladimir Putin chce, aby sa to skončilo.“