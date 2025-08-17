Šokujúca ANALÝZA: Trump sa na summite dopustil TEJTO strategickej chyby! Rusi sa tešia z víťazstva

ANCHORAGE - Summit na Aljaške, ktorý mal otvoriť cestu k mieru, sa podľa ukrajinského politika zmenil na predstavenie, po ktorom Vladimir Putin skončil ako víťaz a americký prezident Donald Trump ako porazený.
Stretnutie, ktoré hralo do karát Kremľu
Predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko v rozhovore pre portál Gazeta.pl otvorene vyhlásil, že bilancia aljašského summitu je pre Kyjev trpká: „Stretnutie medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom na Aljaške sa ukázalo byť úspechom pre Rusa a zlyhaním amerického prezidenta.“
Podľa Merežka ruský vodca využil situáciu naplno. Podarilo sa mu vytvoriť obraz, že Moskva už nie je izolovaná, a navyše sa šikovne vyhol hrozbe nových sankcií. Tie mal Trump pôvodne pripravené ako nástroj nátlaku v prípade, že Rusko neodsúhlasí prímerie. K dohode však nedošlo – a o sankciách po summite nepadlo ani slovo.
Putinovo odmietnutie a Trumpova chyba
„Putin návrh na prímerie odmietol a vyhlásil, že nemá záujem o čiastkové riešenia, ale iba o komplexnú dohodu. V diplomatickom jazyku je to jasné odmietnutie,“ zdôraznil Merežko.
Ukrajinský politik považuje Trumpovu stratégiu za zásadné zlyhanie: „Tradičná diplomacia funguje tak, že sa ešte pred summitom vyrokovávajú detaily so všetkými stranami – v tomto prípade s Ukrajinou a európskymi partnermi. Až potom sa lídri stretnú, aby dohody slávnostne potvrdili.“
Trump však podľa neho všetko postavil na osobnom šarme a viere, že dokáže Putina presvedčiť priamo pri stole. „Ukázalo sa, že tento prístup bol nielen prehnane sebavedomý, ale aj sebestredný. Efekt? Trump neposilnil imidž obchodníka, ktorý si tak starostlivo buduje. Výsledkom bola prázdna schôdzka bez akýchkoľvek dohôd,“ dodal.
Žiadne sankcie, žiadne nové stretnutia
Merežko neočakáva, že by Washington po summite siahol k tvrdším krokom. Nové sankcie podľa neho nehrozia a spoločné rokovanie Trumpa, Putina a Volodymyra Zelenského je v nedohľadne. „Putin sa so Zelenským stretnúť nechce, jednoducho sa bojí priameho dialógu,“ tvrdí ukrajinský politik.
Trojstranný formát? Kyjev hovorí áno
Trump napriek kritike avizoval, že sa chce zapojiť aj do prípadného ďalšieho kola rokovaní – tentoraz so Zelenským priamo pri stole. V rozhovore pre Fox News vyhlásil, že podporuje trojstranný formát medzi USA, Ruskom a Ukrajinou.
S podobným postojom vystúpil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý na sieti X napísal: „Podporujeme návrh prezidenta Trumpa na trojstranné stretnutie medzi Ukrajinou, USA a Ruskom. Ukrajina zdôrazňuje, že kľúčové otázky možno riešiť len na úrovni najvyšších predstaviteľov a práve tento formát je na to vhodný.“