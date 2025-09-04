Jasné slová Lavrova: Žiadne kompromisy! TOTO sú požiadavky Ruska na koniec vojny

MOSKVA - Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov oznámil, že Moskva ukončí vojnu iba v prípade, že svet akceptuje anexiu častí Ukrajiny a zároveň zastaví rozširovanie NATO.
Moskva kreslí červené čiary
Podľa Lavrova je podmienkou mieru medzinárodné uznanie území, ktoré si Rusko prisvojilo po kontroverzných referendách – od Krymu až po okupované časti Záporožia a Chersonu. „Aby bol mier trvalý, musia byť tieto nové územné reality uznané a formalizované právne záväzným spôsobom,“ vyhlásil v rozhovore pre indonézsky denník Kompas, na ktorý sa odvoláva agentúra TASS.
Útok na NATO
Lavrov zároveň tvrdí, že konflikt neukončia len územné ústupky. Za nutné označil aj odstránenie hrozieb, ktoré podľa neho predstavuje Severoatlantická aliancia. „Musí byť vytvorený nový systém bezpečnostných záruk pre Rusko,“ zdôraznil šéf ruskej diplomacie.
Kyjev odmieta ultimátum
Prezident Volodymyr Zelenskyj už v auguste pripomenul, že takéto podmienky sú pre Ukrajinu neprijateľné. „Ak hovoríme o stiahnutí z východu, nemôžeme to urobiť. Ide o prežitie našej krajiny vrátane našich najsilnejších obranných línií,“ citovala ho agentúra Reuters.
Realita na fronte
Podľa aktuálnych odhadov má Rusko pod kontrolou približne 88 percent Donbasu a okolo 73 percent okupovaných oblastí Záporožia a Chersonu.