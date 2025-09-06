Blamáž pre Putina: Tri bombardéry nevedeli odpáliť rakety na Ukrajinu! Jeden ani nevzlietol

MOSKVA - Počas masívneho nočného útoku Ruska z utorka na stredu na Ukrajinu zlyhali hneď tri lietadlá. Dva strategické bombardéry Tu-160 nedokázali odpáliť rakety a tretí stroj sa vôbec nedostal do vzduchu.
Rakety nevyleteli, jeden stroj zasiahol blesk
Ako upozornili novinky.cz, telegramový kanál Dosje špiona informoval, že lietadlo s volacím znakom Ivan Jarygin zlyhalo pre poruchu odpaľovacieho mechanizmu. Druhý bombardér Tu-160 pomenovaný Alexej Plochov zasiahol blesk. Sklo v kabíne sa poškodilo natoľko, že posádka musela okamžite otočiť a vrátiť sa na základňu, bez jediného pokusu o odpálenie rakiet.
Tretí stroj, ktorého typ nebol špecifikovaný, neodštartoval vôbec – zostal na letisku Engels v Saratovskej oblasti.
Ruské letectvo na hrane
Podľa portálu Militarnyj technické zlyhania dokazujú, že ruské strategické letectvo má vážne problémy s údržbou. Neustále nasadzovanie bombardérov vedie k opotrebovaniu kľúčových súčiastok a zvyšuje riziko porúch.
Ďalším faktorom môže byť ukrajinská operácia Pavutina, počas ktorej tajná služba zničila alebo poškodila desiatky ruských lietadiel priamo na letiskách. Moskva tak prišla aj o stroje, ktoré používala ako zdroj náhradných dielov.
Lietadlá z Kyjeva skončili v rukách Moskvy
Portál The Kyiv Independent pripomenul, že časť strojov, ktoré dnes Rusko používa proti Ukrajine, pôvodne patrila práve Kyjevu. V roku 1999 odovzdal deväť Tu-160, tri Tu-95MS a stovky rakiet Ch-55 ako splátku dlhu za plyn vo výške 275 miliónov dolárov. Hodnota techniky pritom mnohonásobne prevyšovala samotný dlh. Na súvislosti upozornili aj médiá vrátane serveru novinky.cz.
Tu-160: najťažší bombardér sveta
Tupolev Tu-160, v kóde NATO Blackjack, je nadzvukový strategický bombardér so zmeniteľnou geometriou krídel. Dosahuje maximálnu rýchlosť 2250 km/h a má dolet až 14 500 kilometrov. Stroj dokáže letieť tesne nadzvukovou rýchlosťou nízko nad terénom, čo mu umožňuje obchádzať staršie radarové systémy.
Do výzbroje bol zaradený v roku 1987. Napriek pôvodnému plánu vyrobiť stovku kusov vzniklo iba 36 bombardérov. S hmotnosťou 275 ton je Tu-160 najväčším bojovým lietadlom, ktoré dnes aktívne slúži. Pre porovnanie: americký stealth bombardér B-2 Spirit váži približne 150 ton.
Základné parametre:
- dĺžka: 54,1 m
- výška: 13,1 m
- rozpätie krídel: 35,6 – 55,7 m
- prázdna hmotnosť: 110 t
- max. vzletová hmotnosť: 275 t
- max. náklad: 40 t
- dostup: 16 000 m
- dolet: 14 500 km
- max. rýchlosť: 2250 km/h