PROBLÉMY pre USA: Bojovú loď USS New Orleans zachvátili plamene! Stalo sa tak pri pobreží Japonska

TOKIO - S požiarom, ktorý vypukol na lodi amerického námorníctva pri pobreží japonského ostrova Okinawa bojovali hasiči viac ako 10 hodín. Pri nešťastí sa zranili najmenej dvaja námorníci.
V stredu začalo horieť na 208 metrov dlhej výsadkovej transportnej lodi USS New Orleans, ktorá sa nachádzala vo vodách blízko námornej základne White Beach na Okinave. Pri hasení požiaru pomohla tiež posádka lode USS San Diego spolu s japonskou pobrežnou strážou a s armádou.
Príčina požiaru sa vyšetruje, uviedla 7. flotila amerického námorníctva. Posádka zostane na palube USS New Orleans, ktorá pojme až 800 ľudí.
Podobný incident sa stal v júli 2020, keď päť dní horelo na lodi USS Bonhomme Richard pri kalifornskom San Diega. Úrady zo založenia požiaru obvinili jedného z námorníkov, neskôr ho ale viny oslobodili. Námorníctvo vtedy dospelo k záveru, že išlo o vážne zlyhanie veliteľov, členov posádky a ďalších zúčastnených osôb. Loď utrpela rozsiahle poškodenia a bola zošrotovaná.