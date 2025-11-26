OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami

CHICAGO – V jednom z najväčších miest v USA došlo na linke mestskej hromadnej dopravy k ohavnému zločinu. Jednu z cestujúcich napadol muž. Išlo pritom o známu tvár na polícii. Násilník mal už v minulosti desiatky problémov pre porušenie zákona. Tentoraz zašiel priďaleko.
V dnešnej dobe sa už človek nemôže cítiť bezpečne ani počas jazdy v mestskej hromadnej doprave. V tomto prípade nejde o poruchy, ale samotné vyčíňanie nepohodlných pasažierov. V treťom najväčšom meste USA došlo na frekventovanej linke metra k brutálnemu útoku.
Násilník Lawrence Reed (50), ktorý je už pre miestnu políciu veľmi známa tvár, zaútočil na pasažierku Bethany MaGee (26) spôsobom, aký sa vidí len vo filmoch. Priamo vo vozni CTA (Chicago Transit Authority) ju polial benzínom a následne zapálil. Celý incident je zaznamenaný aj na priemyselnej kamere, informuje NY Post.
Reed bol pritom v minulosti zatknutý už 72-krát. K tomuto činu, keď z človeka spravil doslova živú pochodeň, došlo dňa 17. novembra v Chicagu. "Obeť cestovala na sever, blížila sa k zastávke metra Clark and Lake. Nevšímala si svoje okolie, pretože niečo čítala v mobile. Útočník ju náhle polial benzínom a zapálil," povedal na súde obhajca Andrew S. Boutros. Obeť museli s ťažkými popáleninam hospitalizovať v nemocnici Stroger.
Podobné vyčíňanie sa dalo očakávať
Podľa súdnych záznamov bol Reed prepustený v auguste s elektrickým monitorom na členku. Istý čas sa liečil aj na psychiatrii, no tam napadol jednu zo zdravotných sestier. Tá mala utrpieť poškodenie zrakového nervu a otras mozgu.
Prokurátori už vtedy požadovali, aby Reed zostal vo väzbe, no sudca rozhodol nielen o jeho prepustení, ale v čase od 6:00 do 14:00 počas pracovných dní sa mohol pohybovať na verejnosti. Neskôr sa to upravilo na tri dni v týždni.
Lawrence Reed patrí okrem iného aj do užšieho kruhu podozrivých v súvislosti s požiarom, ktorý v piatok vypukol na radnici, píše ABC 7. Osobu, ktorá požiar založila, zachytila jedna z bezpečnostných kamier. Zdroje uvádzajú, že je tu veľká podobnosť s Reedom. Polícia ale hľadá kvalitnejší video snímok pre lepšiu identifikáciu.