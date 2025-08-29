Japonsko plánuje navýšiť obranný rozpočet, chce strojnásobiť výdavky na drony

TOKIO - Japonské ministerstvo obrany chce podľa najnovšieho návrhu rozpočtu na obranu pre budúci fiškálny rok posilniť svoj arzenál bezpilotných dronov. V dokumente, do ktorého v piatok nahliadla agentúra AFP, sa odvoláva na „vážne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu“.
Nový návrh navýšeného obranného rozpočtu na nadchádzajúci fiškálny rok so začiatkom od 1. apríla 2026 počíta s výdavkami na obranu vo výške 8,8 bilióna jenov (približne 59,9 miliardy dolárov). Súčasný obranný rozpočet štvrtej najväčšej ekonomiky sveta dosiahol výšku 8,7 bilióna jenov.
Návrh počíta s približne trojnásobným navýšením výdavkov na rôzne typy bezpilotných dronov na 313 miliárd jenov. Podľa dokumentu Tokio zvažuje využitie dronov na posilnenie plánovaného pobrežného obranného systému s názvom SHIELD (Štít). Ten chce krajina vybudovať do marca 2028. Návrh rozpočtu musí posúdiť ešte ministerstvo financií.
Nový návrh rozpočtu
Agentúra AFP uvádza, že sa Japonsko v uplynulých rokoch postupne zbavuje svojho pacifistického postoja, snaží sa zlepšiť svoje schopnosti „odvetného úderu“ a zdvojnásobilo vojenské výdavky na dve percentá hrubého domáceho produktu. Japonská ústava však aj osemdesiat rokov po druhej svetovej vojne a atómových útokoch na Hirošimu a Nagasaki stále značne obmedzuje rozširovanie vojenských spôsobilostí krajiny. Nový návrh rozpočtu podľa anonymného predstaviteľa japonského ministerstva obrany odráža „vážne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu“ v okolí ostrovnej krajiny.