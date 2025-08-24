KĽDR pod dohľadom Kim Čong-una otestovala dve nové protivzdušné rakety

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na testovanie dvoch „nových“ protivzdušných rakiet, uviedli médiá KĽDR v nedeľu. Došlo k tomu po tom, čo Pchjongjang obvinil Soul z podnecovania napätia na hraniciach.
Testovací odpal sa konal v sobotu a ukázal, že dva nové raketové systémy disponujú „mimoriadnymi bojovými možnosťami“, uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA. „Chod a prevádzkový režim sú založené na unikátnej a špeciálnej technológii,“ píše KCNA bez poskytnutia bližších podrobností o raketách či lokalite testovania. „Odpal dokázal najmä to, že technologické vlastnosti dvoch typov projektilov sú naozaj vhodné na ničenie rôznych vzdušných cieľov,“ upresnila KCNA.
Južná Kórea v sobotu informovala, že jej armáda vystrelila varovné výstrely po tom, čo severokórejskí vojaci v priebehu týždňa prekročili nakrátko spoločnú hranicu. Severná Kórea na incident reagovala obvinením Soulu z „provokácie“ a tvrdila, že na jej vojakov bolo vypálených viac než desať výstrelov. „Ide o veľmi vážny začiatok, ktorý by mohol nevyhnutne priviesť situáciu na južnej hranici – kde proti sebe stoja rozsiahle vojenské sily – do nekontrolovateľnej fázy,“ povedal predstaviteľ.Nový juhokórejský líder I Če-mjong sa snaží zlepšiť vzťahy so Severnou Kóreou a sľúbil budovanie „vojenskej dôvery“. Pchjongjang však vyhlásil, že nemá záujem o zlepšenie vzťahov so Soulom, pripomenula AFP.